Conductor de autobús regresaba de Haití a Jimaní dice salvó su vida de milagro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JIMANÍ.– Un chofer de la Ruta que cubre Santo Domingo-Puerto Príncipe de la empresa de transporte ASOTOUR, dijo que salvó la vida milagrosamente junto a una determinada cantidad de pasajeros, momentos en que fue interceptado por varios individuos armados y que usaban capuchas, mientras regresaba del vecino país.

Varios pasajeros resultaron heridos por los impactos de bala realizados con armas de alto calibre.

El chofer Exequiel Tejada, narró que mientras regresaba de la capital haitiana, a la altura de Found Parisién, fue interceptado por unos quince elementos armados, que le hicieron parada y tras reducir la velocidad mientras estos se acercaban, aceleró el vehículo que conducía salvando la vida milagrosamente él y sus acompañantes.

Producto de la agresión el vehículo, un autobús de 60 pasajeros resultó con múltiples impactos de balas disparados por los supuestos delincuentes, entre ellos, tres que impactaron muy cerca en la ventanilla en el lado del espacio del conductor.

“Fue un momento muy difícil el que pasamos el día de hoy mientras regresaba, fuimos interceptados por una banda de haitianos, eran como 15, estaban encapuchados y usaban armas largas. Ellos me hicieron seña que me parara, yo reduje la velocidad, hice creer que me iba a parar y ya cuando estaba cerca de ellos acelere el vehículo y me entraron a tiro” narró el chofer.

Reiteró que tras la agresión a tiros tratando de neutralizarlo, el vehículo fue impactado con múltiples impactos, salvando la vida milagrosamente él y sus acompañantes, por lo que agradece a Dios por estar vivo, tras lo que calificó de la amarga experiencia, en el intento de raptarlo por manos de los delincuentes.

“Me siento agradecido de Dios y de las oraciones de la gente que me aprecia por estar con vida, a Dios que me libró de morir hoy , de él me siento agradecido” enfatizó.

Los niveles de inseguridad que vive el vecino país se agudiza, producto de la inestabilidad política, matizada por las protestas de una parte de la población que pide la renuncia del primer mandatario de la nación Jovenel Moise, más una ola de secuestros que también mantiene preocupara a la población.