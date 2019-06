Condenan agresión en Congreso; Abinader dice convocaría al pueblo si intentan modificar Constitución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader condenó este lunes la agresión a los diputados y al Congreso y reiteró que si se introduce el proyecto de modificación de la Constitución para habilitar la repostulación del presidente Danilo Medina convocará al pueblo dominicano al Congreso, donde sería visto en primera fila.

“Condeno enérgicamente agresión a diputados y al Congreso. Cúpula PLD -ayer unos y hoy otros- no respeta la Constitución ni la Democracia. Reitero, si introducen reelección, convocaré al pueblo dominicano al Congreso y estaré en primera fila. no volverán a pisotear la Constitución”, tuiteó Abinader.

Mientras que la diputada opositora Faride Raful, quien calificó de vergonzosos los enfrentamientos de este lunes en el Centro de los Héroes, comentó que en vez de proteger a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a expresarse pacíficamente contra lo que no está de acuerdo, el Gobierno optó por cercar el Congreso de militares.

“En otras democracias en vez de cercar el Congreso Nacional, protegen a los ciudadanos que tienen el legítimo derecho de protestar pacíficamente contra lo que no están de acuerdo. Pero claro, es un tema de Democracia”, dijo Faride.

En tanto que el expresidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario responsabilizó al presidente Danilo Medina de los actos de la Policía contra las personas y legisladores que se presentaron a la explanada del edificio que alberga las altas cámaras

“El responsable directo de todo estos abusos es el Presidente. Danilo Medina si es así , con nudos y reprimiendo protestas pacíficas, pues enfrentémosla como se merecen”, dijo Rosario en su Twitter.

Rosario expresó que “no fueron meterse, esas personas tenían permiso para instalarse, los querían desalojar del lugar, ellos como diputados actuaron para proteger los derechos de esas personas, me excusa la indignación, quizás ut no sabía que tenían permiso. Esa es la obligación de los legisladores”.

Otro que se expresó en las redes sobre la situación de la tarde de este lunes en el Congreso fue el hijo del expresidente Leonel Fernández, quien criticó dichos actos y los calificó de abusos y atropellos, por lo que hizo un llamado al pueblo para que asuma la defensa de la Constitución.

“Cuando se cometen atropellos y abusos como los de hoy en nuestro Congreso, muere la democracia… Llegó el momento del pueblo asumir la defensa de la Constitución que garantiza los derechos fundamentales, como la libre expresión. Estaré con mi pueblo defendiendo esta digna causa”, tuiteó Omar Fernández.

También el exdiputado Vinicio Castillo se manifestó respectos a estos acontecimientos, destacando la violencia con que actúo el Gobierno contra una protesta pacífica evidencia que el sector danilista no cuenta en estos momentos con votos suficientes para reformar la Constitución.

Adujo que de la crisis que se avecina por lo que calificó de “intento de dictadura” por parte del presidente Medina, es el gobernante quien cargará con la mayor responsabilidad, lo que traería consecuencias funestas para el país, además de su repercusión internacional.

La represion cobarde demuestra No tienen los votos para reforma constitucional. Si los tuvieran permiten protesta pacífica y democrática. Reprimen con el ejército y PN para meter miedo . Íntimidar . Danilo parece No conoce a este pueblo . No coje corte . Se va . 10 meses.

