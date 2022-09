Condenan a cadena perpetua por matar a su madre al actor de “Riverdale”, Ryan Grantham

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – El actor canadiense Ryan Grantham, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua por matar a su madre. El intérprete, que ha actuado en series como ‘Riverdale’, ‘IZombie’ y ‘Supernatural’, y en la película ‘El diario de Greg’, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y confesó que había conspirado para matar al primer ministro de su país, Justin Trudeau.

La letra pequeña de la cadena perpetua en su condena indica que tiene una inhabilitación de libertad condicional de 14 años, según informa ‘Variety’.

En marzo de 2020, el actor disparó en la nuca a su madre, Barbara Waite, con un rifle del calibre 22, mientras ella tocaba el piano en su casa de Squamish, en la Columbia Británica.

En el juicio pudo probarse que Grantham grabó un vídeo con una cámara GoPro poco después del asesinato, en el que confesaba el crimen y enseñaba el cadáver. Al día siguiente, cubrió el cuerpo con una sábana, lo rodeó de velas encendidas y colgó un rosario del piano, antes de conducir hacia Ottawa, en un coche repleto de armas, munición y cócteles molotov. Su intención era matar al primer ministro, Justin Trudeau.

Pensó en perpetrar un tiroteo masivo

Por el camino, el actor cambió de planes y condujo hasta Hope, en la Columbia Británica, para cometer un tiroteo masivo en la Universidad Simon Fraser, donde estaba matriculado, o en el puente Lions Gate. Finalmente, tuvo la única idea buena del día y decidió entregarse en el edificio del Departamento de Policía de Vancouver.

En el proceso judicial, la Fiscalía explicó que el Código Penal canadiense establece que el período mínimo de inhabilitación para la libertad condicional por asesinato en segundo grado es de 10 años, con un período máximo de 25.

Dos informes psiquiátricos mostraron que el actor había estado pasando por un «período intenso de depresión clínica» en los meses previos al crimen. De este modo, decidió matar a su madre «para evitar que viera la violencia que pretendía cometer».

Lisa, hermana de Grantham, fue quien encontró el cadáver de su madre, que estaba luchando contra el cáncer. «Ella era vulnerable y Ryan no le dio la oportunidad de defenderse. Me duele saber que él era un peligro para su vida», afirmó. También dijo que tanto ella como su tía (hermana de su madre) «temen que salga de prisión».

Grantham también trabajó en películas como ‘Diary of a Wimpy Kid’ (2019) y ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’ (2009). Su último crédito como actor fue un episodio de ‘Riverdale’ en 2019. Su primer papel lo consiguió antes de cumplir 10 años, en 2007, en ‘The Secret of the Nutcracker’

