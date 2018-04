Condenan a cadena perpetua a dominicano hirió a dos policías durante robo en El Bronx

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,NUEVA YORK._ Un juez de la Corte Suprema Estatal de El Bronx, condenó a cadena perpetua al dominicano Jason Polanco,, quien hirió a dos policías que lo enfrentaron mientras cometía un atraco en una bodega de Fordham.

Polanco, de 26 años de edad, hirio de bala a los agentes Aliro Pellerano, dominicano, y Andrew Dosi, quienes respondieron a una llamada reportando el atraco en una bodega de la avenida Fordham.

Polanco, de 26 años de edad, tendrá derecho a pedir libertad condicional dentro de 50 años.

Docenas de colegas uniformados de los agentes baleados, estuvieron presentes en el tribunal y celebraron la sentencia cuando el juez envió a Polanco de por vida a las rejas.

El atraco se produjo en 2015,

Polanco salió de la bodega y luego disparó a los policías mientras intentaba escapar. Dossi recibió una bala en la espalda y un brazo izquierdo, y Pellerano recibió un golpe en un brazo y el costado.

“Los agentes del NYPD que respondieron arriesgaron sus vidas para detener al acusado, quien dejó un rastro de caos en El Bronx”, dijo Darcel Clark, la fiscal del distrito. “El acusado ahora pasará su vida tras las rejas por sus crímenes viciosos”.

Dossi y Pellerano fueron gravemente heridos, pero sobrevivieron y se recuperaron por completo.

Los oficiales se turnaban para leer las declaraciones de impacto de las víctimas, que dirigieron tanto a Polanco como a su familia.

“Al acusado le digo esto: espero que tenga suficiente tiempo en la cárcel para reflexionar sobre lo que ha hecho”, dijo Pellerano.

“No siento pena por ti. Usted tomó la decisión de vivir una vida criminal y no convertirse en un miembro honesto de la sociedad. Pero lo siento por tu familia. Ellos son los que, durante mucho tiempo, sufrirán las consecuencias de tus errores”.

Dirigiéndose a Polanco, Dossi dijo que “creo firmemente que tuviste toda la intención de asesinarnos a mí y a mi compañero. No hay palabras lo suficientemente fuertes que te afecten de la manera en que tus acciones me han afectado. Sin embargo, mientras te sientas allí esperando ser sentenciado, continuaré haciendo grandes cosas con mi vida, podré contarle a la gente una historia; una historia de orgullo y logro”.

Dossi y Pellerano están nuevamente en servicio activo ahora, promovidos al rango de detectives.

“Miro mi brazo todos los días y me recuerda mis cicatrices de lo que has hecho, pero también me acuerdo de lo fuerte que soy”, dijo Dossi. “Polanco, eres un cobarde que no tienes honor, y las elecciones que has hecho hablan de tu falta de carácter. No sirves para nada en la sociedad y has fallado por completo en la vida”.

Si Polanco vive para completar su sentencia, tendrá otros cinco años de supervisión posterior a la liberación.

