Condenan a 42 años de prisión mujer mató su hijo de 2 años porque no quería dormir

EL NUEVO DIARIO, MEXICO.- Jazmín Dayana “N” fue sentenciada a 42 años de prisión y una multa de 62,734 pesos, después de haber sido encontrada culpable del asesinato de Sebastiano, su pequeño hijo de apenas 2 años de edad, de quien dijo lo golpeó porque no la dejaba dormir.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora, el pasado 25 de febrero se levantó una alerta de Protocolo Alba por la desaparición de Jazmín Dayana “N” y su pequeño. El padre biológico y la madre de Jazmín (abuela de Sebastiano), creían que ambos estaban desaparecidos tras haber perdido contacto con la joven de 23 años de edad desde el 17 de febrero.

Padre y abuela viajaron a Guaymas para formalizar la denuncia en la fiscalía y procurar la búsqueda de Jazmín Dayana “N” y su hijo. En menos de 24 horas, ella fue localizada por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dentro de unos departamentos en la colonia Adolfo López Mateos, en el mismo municipio; sin embargo, con ella no estaba su hijo y ella no pudo explicar la ausencia del pequeño.

Después de que los elementos del AMIC resguardaron a la joven, se obtuvo una orden de cateo al día siguiente. La búsqueda fue realizada por el agente del Ministerio Público, elementos AMIC y personal de Servicios Periciales, quienes hallaron el cuerpo del infante en un hogar de Guaymas.

El cadáver fue envuelto en una sábana y enterrado a poco más de un metro y medio de profundidad en el patio de una casa abandonada. La autopsia realizada en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) de la fiscalía, determinó que Sebastiano tenía daño en la columna vertebral y traumatismo craneoencefálico severo, el cual le causó la muerte.

La investigación señaló que el pasado 31 de enero, Jazmín Dayana “N” golpeó al niño contra un escalón sólido con mucha fuerza. Después, dejó dormido al bebé, pero este ya no despertó. No obstante, la joven no llamó a los paramédicos, ni ningún número de emergencia, y fue hasta el 3 de febrero que decidió enterrar a su hijo.

Personal de la fiscalía presentó pruebas, que avaló el Juez en la Audiencia de Formulación de Imputación, cuatro días después de que se tuvo conocimiento del filicidio. Por su parte, la madre decidió aceptar las acciones que cometió en contra de su hijo, por lo que fue sentenciada.

“Ante los datos de prueba, aceptó su culpabilidad y acompañada por su abogado defensor, optó por el procedimiento abreviado por homicidio infantil e inhumación cometido en agravio de su hijo de 2 años de edad”, expresó la fiscalía.