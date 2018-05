Condenan a 15, 10 y 5 años de prisión a seis hombres por diversos delitos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR.- El Tribunal Colegiado de este departamento judicial condenó a seis hombres a penas de 15, 10 y 5 años de prisión, luego que el Ministerio Público demostrara con diferentes pruebas su participación por separado en diferentes hechos delictivos.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público destacó que los imputados también fueron sentenciados al pago de multas al Estado dominicano e indemnizaciones por diferentes montos a favor de las víctimas, cuyos montos ascienden a RD$$1 millón 500 mil.

Las condenas de 15 años de prisión fueron impuestas en contra de Nelson Santana, alias Masoa, por intento de homicidio, y de Rolando Concepción por abuso sexual en perjuicio de dos niñas de 10 y 7 años de edad y por agredir a la madre de ambas menores luego que ésta le reclamara por la acción cometida contra sus hijas.

De igual manera, fueron condenados a 10 años de prisión Juan Polonio tras ser hallado culpable de ocasionarle la muerte con un arma blanca a Manuel Valdez Rondón e igual condena fue impuesta a Mariano De La Cruz Zorrilla, quien fue acusado de traficar con varias porciones de cocaína.

El Ministerio Público informó que también obtuvo condenas de 5 años de prisión en contra de Luckson Lide por abuso sexual de una menor de 10 años de edad, y contra Juan Manuel Salas Caraballo por los delitos de sustracción de sustracción de una menor y violencia de género.

Al ofrecer los detalles de las sentencias logradas por la Fiscalía de Hato Mayor, explicó que Nelson Santana también fue sentenciado al pago de RD$1 millón de indemnización, al igual que Juan Polonio, quien deberá pagar RD$300 mil, y Rolando Concepción una multa de RD$100 mil, y Mariano De La Cruz Zorrilla y Luckson Lide de RD$50 mil.

El tribunal dictó las sentencias por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, la antigua Ley No. 36 sobre Armas y la nueva Ley No. 631-16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03 y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El Ministerio Público resaltó que durante el proceso de investigación logró reunir pruebas fehacientes que les permitieron mantener la acusación y lograr las sentencias condenatorias por los citados hechos delictivos ocurridos entre los años 2015 y 2017 en varios sectores de esta provincia de la región este del país.

