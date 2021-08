Concurso presenta a candidatas Miss Tierra República Dominicana 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miss Tierra es uno de los principales concursos de belleza a nivel mundial y creado en 2001, el certamen elige a la mujer más bella de la tierra. La ganadora de este título es la imagen del concurso y además viaja por el mundo promoviendo campañas ambientales para la protección del planeta. La actual representante correspondiente al año 2020 es Lindsey Coffey de Estados Unidos quien logra la primera corona para su país.

El concurso Miss Tierra forma parte de los cuatro certámenes de belleza más relevantes del mundo, además de sus objetivos ambientales, la ganadora se involucra en proyectos ambientales internacionales, durante el mes que dura el certamen, la organización lleva a las delegadas del evento a destinos turísticos seleccionados para mostrar y promover estos lugares a los espectadores internacionales del concurso. Las participantes también intervienen en ceremonias de plantación de árboles, programas ambientales y culturales de inmersión y patrocinan visitas y viajes.

“Me siento muy feliz y honrada de asumir un reto tan importante como el de guiar a chicas jóvenes con muchos deseos de superarse, a través de una plataforma de concursos de belleza, para no solo destacar las beldades y que queden formadas y que puedan asumir cualquier reto a nivel profesional y personal, si no también utilizar esa plataforma para promover las bondades que tiene nuestro país, nuestra tierra. Me siento honrada y espero dar lo mejor que puedo dar, para que tanto los espectadores del concurso, como los que forman parte, queden satisfechos y con deseos de seguir trabajando para el bien de nuestro país”, aseguró Irina Peguero, productora general del concurso.

La dirección del certamen está a cargo de Chris Puesan; mientras Camilo Then y Joyce Roy serán los productores ejecutivos. El concurso se realizará 1 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en el auditorio Anthony Hudson del Instituto Cultural Dominico Americano.

“Somos el primer concurso de belleza dominicano que se celebra en el país durante y post pandemia del COVID-19, tenemos un acuerdo para la realización de la votación popular con una compañía de sede en Finlandia, llamada Choicely.com que es la que desarrolla las votaciones del Miss Universo”, explicó Irina.

Entre los patrocinadores y facilitadores del concurso Miss Tierra República Dominicana 2021, se encuentran: Artisan Pro, PH Brothers, Functional Fitness Studio, Pointe estudio de baile, Rocca Bar, Óleobeau, Melonails/Meloskins, Acuario Swimwear, Centro Odontológico Doctores Castellanos, Dollfran Fitwear y Dr. Gabriel Páez (cirugía plástica facial) y Dr. Jhonny Guzmán.

Las participantes del Miss Tierra República Dominicana 2021 son:

Distrito Nacional: Nicole Franco

Santo Domingo Norte: Lissette Bocio

Santo Domingo Oeste: Charinelys López

La Romana: Cristi Yelitza Báez

María Trinidad Sánchez: Nieves Marcano

Puerto Plata: Jesenia Tapia

Samaná: Valentina Campion

San Cristóbal: Seliné Gallardo

Sánchez Ramírez: Amelia Vásquez

San Pedro de Macorís: Rosmeily Martínez

El público podrá votar por su candidata favorita a través del siguiente link: https://cdn.choicely.com/widget.html?cid=2497cd0c-f951-11eb-9691-d5268d974a7e&h=d&v=grid

