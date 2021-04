Concluye proceso de entrevistas aspirantes a miembros Cámara de Cuentas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Especial de senadores designada para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, concluyó este martes con las entrevistas de aspirantes a miembros o titulares del órgano auditor para el período 2021-2024.

El primero en ser entrevistado fue Juan Luís Selimán, seguido por Yobanny Abrahan Tabar Rosario, Roberto Leonel Rodríguez, Elsa María Catano y Ramón Eminio Sarate.

“Hoy terminamos de entrevistar a los quince miembros de las diferentes ternas que nos mandó la Cámara de Diputados; las deliberaciones van a empezar mañana.

El jueves esta comisión Especial va a emitir su valoración, y va a recomendar al pleno, la conformación de una nueva Cámara de Cuentas”, dijo el presidente de la Comisión Especial, Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo).

Taveras Guzmán consideró que entre las características que entiende deben primar en los futuros miembros del Órgano Auditor, están: profesionalidad, honestidad y transparencia.

“Que entiendan, que el país se camina hacia un proceso de profunda transparencia, donde la gente quiere servidores públicos que respeten el patrimonio de la nación, una Cámara de Cuentas que no obedezca más dictamen que los entendidos por ella, que no reciba ordenes de nadie, que no sea pasible de ser chantajeada, es decir un órgano totalmente independiente”, agregó.

En la reunión participaron todos los miembros de la Comisión, la cual está conformada por Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo), presidente; Franklin Peña (San Pedro); José del Castillo Saviñón (Barahona); Faride Raful (Distrito Nacional); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); Ing. Ramón Rogelio Genao Duran (La Vega); Félix Bautista (San Juan); Milcíades Franjul (Peravia); y Lenin Valdez (Monte Plata).