Concluye impresión de boletas para elecciones dominicanas en el exterior

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado de que finalizó el proceso de impresión de las 659,846 boletas de las circunscripciones del exterior que serán usadas en las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de julio, en las cuales están empadronados 595,879 dominicanos ausentes.

Para cubrir la Circunscripción 1, fueron impresas unas 397, 725 boletas, más 5,000 de excedente; 128,025 boletas más 6,400 de excedente para cubrir la Circunscripción 2; y 121,025 boletas más 1,671 de excedente para cubrir la Circunscripción 3 del exterior.

El total de boletas impresas con el excedente incluido suman 659,846. En adición, la JCE informó que se encuentra trabajando para realizar el traslado de las boletas de la Circunscripción 1 hacia el almacén de Logística, debido a que las dos restantes fueron trasladadas en un 100% en el día de ayer.

El órgano electoral también dio a conocer que inició en horas de la mañana el traslado de 1,040,000 boletas presidenciales, desde Editora Corripio hasta el almacén de Logística, con el acompañamiento de los partidos políticos y la custodia de la Policía Militar Electoral.

Precisó que dichas boletas fueron trasladadas para comenzar a trabajar en los próximos días con los empaques electorales que serán enviados a las circunscripciones del exterior para las elecciones del 5 de julio.

Entre los países que han dado su consentimiento para celebrar el proceso en su territorio están Estados Unidos, España, Puerto Rico y Aruba, mientras que Uruguay solicita de las autoridades electorales dominicanas la presentación de un plan sanitario que se aplicaría en la jornada electoral, en el marco de la emergencia sanitaria vigente por el COVID-19.

Por otro lado, Chile, Alemania y Reino Unido han dado a conocer que “prefieren no tomar” el riesgo de permitir esos comicios para no poner en riesgo las medidas que han tomado contra el virus, mientras que Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Panamá no han respondido a la JCE en este sentido.

Los dominicanos empadronados en la diáspora son 595,879, según informaciones emitidas por la Junta.

Las elecciones presidenciales y legislativas, que inicialmente estaban previstas para el 17 de mayo, fueron postergadas a causa del coronavirus y si es necesaria una segunda vuelta se celebrará el 26 de julio.

