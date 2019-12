Concluye hoy límite para inscripción candidatos municipales y piden a JCE extender plazo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,SANTO DOMINGO.- Hoy concluye el límite de tiempo para la inscripción de los candidatos municipales que participarán el próximo 16 de febrero y los partidos políticos deberán presentar sus candidatos a alcaldes, vicealcaldes regidores, directores de juntas distritales, subdirectores y vocales a más tardar hasta la 12 de la noche.

La Junta Central Electoral (JCE) establece que hoy martes 3 de diciembre a las 12:00 de la noche, es la fecha límite para que los políticos presenten sus candidatos a las elecciones municipales.

Se elegirán 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores, 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales.

No obstante, varios partidos solicitaron a la Junta Central Electoral (JCE) extender el plazo por dos días más para la inscripción de candidaturas municipales.

Pero la JCE no ha decidido sobre la solicitud, no ha emitido un documento sobre si acepta o no la solicitud.

Al parecer las organizaciones políticas han presentado dificultades para estructurar los acuerdos y alianzas, y en las cuotas de género y juventud.

El PRM supuestamente llevaría como alcalde a David Collado, actual síndico del Distrito Nacional, no está seguro de que éste se presentará con esa misma posición por esa organización.

Alfredo Pacheco, diputado del PRM, dijo que desconoce la posición de David Collado con relación a su participación en las elecciones municipales.

“Aun así, estamos casi seguro, en un 95% que éste presentará su candidatura a la Alcaldía del Distrito”, sostuvo el legislador.

Con relación a este tema, Alfredo Pacheco puntualizó que él no tiene planes de aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional, pero que en caso de que Collado no quisiera participar en una segunda oportunidad como candidato a alcalde por el DN por el PRM “él estaría dispuesto a asumir esa candidatura”.

Afirmó que David Collado es el mejor activo que tiene el PRM para la alcaldía del Distrito “pero estimo que no es el único, hay muchos compañeros valiosos que pueden asumir una candidatura”.

Se recuerda que el nombre de David Collado hace varias semanas que sonaba como candidato a la presidencia de la República por partidos contrarios al PRM.

Miguel David Collado Morales es un político, empresario y comunicador de nacionalidad dominicana.

Fue diputado por el Distrito Nacional desde el 2010 hasta el 2016, y actualmente es el alcalde del Distrito Nacional.

Collado en las elecciones generales del 2016 se postuló como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional mediante una alianza entre el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ganó con el 56.69% de los votos contabilizados frente a Roberto Salcedo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, quien logró el 37.10%.

Miguel David Collado Morales nació el 29 de septiembre de 1975 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Sus padres son David Collado y Oneyda Morales. Realizó sus estudios escolares en el colegio San Juan Bautista; más adelante obtuvo una licenciatura en Relaciones Turísticas en Atlantic University.

