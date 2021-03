Concluye el rodaje de la película “Artur the King”, protagonizada por Mark Wahlberg, en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Concluyeron este domingo los trabajos de filmación de la película “Artur the King” que se rodó en la provincia Monte Plata, y es protagonizada por el norteamericano Mark Wahlberg.

Las escenas principales se realizaron en el Salto Socoa, aprovechado la belleza natural que ofrece este centro de recreación y sano esparcimiento, sin embargo, en el lugar no se pudo obtener imágenes ya que se prohibió acceso a cámaras y celulares.

Biografía de Mark Wahlberg

Nació el 5 de junio de 1971 en Dorchester, Boston, Massachussets (Estados Unidos)conocido también como Marky Mark) es un actor estadounidense de ascendencia sueca e irlandesa, hijo de la enfermera Alma Wahlberg y del conductor de reparto Donald Wahlberg, pareja que se divorció cuanto Mark, que tiene ocho hermanos, contaba con once años de edad.

Uno de sus hermanos mayores es Donnie (nacido en 1969), actor y excomponente del famoso grupo de pop adolescente New Kids On The Block.Wahlberg abandonó los estudios cuando estaba en el instituto y trabajó durante una breve temporada como albañil.

Por esa época se introdujo en el mundo de la delincuencia y de las drogas, siendo detenido en diferentes ocasiones.

Estas detenciones le llevaron a la prisión de Deer Island, en la que estuvo un par de meses tras atracar a dos ciudadanos de origen vietnamita. Después de salir de la cárcel, Mark decidió dejar atrás su conflictivo pasado y dar inicio a una carrera musical tras comprobar el triunfo comercial de su hermano Donnie con los citados New Kids On The Block.

En el mundo del disco consiguió también un notable éxito cuando lideró el grupo rap Marky Mark & The Funky Bunch. Al mismo tiempo que su trayectoria como rapero, Mark trabajó como modelo publicitario para la conocida firma Calvin Klein, en donde compartió fotografías con Kate Moss.

En el cine debutó en el año 1994 al intervenir en la comedia “Un Poeta EntreReclutas” (1994), protagonizada por Danny DeVito y dirigida por Penny Marshall.

Al año siguiente apareció junto a Leonardo DiCaprio en “Diario De Un Rebelde” (1995)internacional con la película “Boogie Nights” (1997), y el estrellato con su protagonismo como Leo Davidson en “El Planeta De Los Simios” (2001), film de Tim Burton basado en la novela homónima de Pierre Boull.

Más tarde pudo ser visto como cantante rock en “Rock Star” (2001), en “The Italian Job” (2003), remake de “Un Trabajo En Italia” (1969), en “Cuatro Hermanos” (2005), en la película de gángsters dirigida por Martin Scorsese “Infiltrados” (2006), en “Invencible” (2006), film basado en un hecho real ambientado en el mundo del fútbol americano, o en “Shooter” (2007), drama, acción e intriga dirigida por Antoine Fuqua.

Se le relacionó sentimentalmente con las actrices Jessica Alba, Jordana Brewster, Reese Witherspoon y China Chow, con la actriz porno Savannah, y con las modelos Jaime Rishar, Rachel Hunter, Frida Andersson y Rhea Durham (nacida en 1978).