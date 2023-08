Concluye con éxito primer curso sobre Diplomacia Energética

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), a través del Instituto de Educación Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), concluyeron con éxito el primer curso sobre Diplomacia Energética realizado en el país.

La capacitación tuvo entre sus objetivos señalar los puntos de intersección entre la seguridad energética y la acción exterior, y subrayó la importancia de la geopolítica de la energía en la configuración del orden internacional.

El curso definió los avances en transición energética y descarbonización, y ayudó a comprender el papel de la cooperación bilateral o multilateral en un área estratégica para la defensa del interés nacional.

El programa estuvo dirigido a diplomáticos que ocupan posiciones relevantes en el área comercial o económica de las embajadas de República Dominicana, también a funcionarios del servicio exterior en sede y a profesionales del sector energético con tareas vinculadas al ámbito internacional.

Durante mes y medio los alumnos analizaron las oportunidades de asociación estratégica de República Dominicana en materia de energía, combustibles y aprovechamiento de los recursos mineros, con miras a una transición energética justa e inclusiva.

En el curso los asistentes intercambiaron ideas con quienes lideran las instituciones claves en términos de gobernanza energética nacional y compartieron conocimientos con profesionales de la energía, localizados en distintas naciones (Estados Unidos, México, Chile, Argentina, España, Reino Unido, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur).

El coordinador del curso y experto en Relaciones Internacionales, Alfredo Kramarz, dijo que los diplomáticos dominicanos tendrán ahora nuevas herramientas para definir los ejes fundamentales de su labor, y podrán hacer operativos los conceptos adquiridos en las diferentes sesiones.

Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, subrayó la importancia de las relaciones internacionales como respuesta a los desafíos que se enfrentan en generación de electricidad a partir de combustibles fósiles y en innovación tecnológica aplicada a energías limpias.

Destacó la necesidad de establecer acuerdos, convenios o contratos de larga duración que aseguren estos recursos y su impacto positivo para el crecimiento económico de la nación. Asimismo, destacó el vínculo entre relaciones bilaterales sólidas y mercados energéticos estables.

En este contexto, elogió el esfuerzo del canciller Roberto Alvárez por hacer posible este espacio de encuentro entre la política energética y la realidad internacional.

También agradeció a las autoridades del Inesdyc, con mención especial al rector José Rafael Espaillat y a la vicerrectora académica Alejandra Liriano, su voluntad de contribuir a la formación de embajadores y diplomáticos en el entendimiento de los temas energéticos (desde las posibilidades de expansión del sistema de generación eléctrica al desarrollo de las infraestructuras críticas).

De su lado, José Rafael Espaillat, rector del Inesdyc, agradeció la colaboración de las instituciones nacionales y los organismos regionales que aportaron un conocimiento complementario y comprensivo sobre la política energética nacional, la visión del país hacia el futuro y el aprovechamiento de las opciones energéticas disponibles en el mercado.

Tal como el Ministerio de Energía de Chile, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, el Grupo Mercados Energéticos de Argentina, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Halal Trade and Marketing Centre de Dubái, The European Consumer Organisation (BEUC) en Bélgica, etc.

De igual modo, reconoció la labor y participación todos los ponentes locales, y citó sus instituciones de pertenencia: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente, Consejo Nacional para el Cambio Climático, Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Comisión Nacional de Energía (CNE), Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Superintendencia de Electricidad (SIE), Embajada Dominicana en Reino Unido, Dirección de África y Oriente del Mirex, entre otras entidades.

Conoce cuántos participaron

El rector Espaillat indicó que participaron 117 funcionarios de diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), la Cámara de Cuentas (CC), la Comisión Mixta Bilateral RD-PR y la Comisión de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza.

Temas abordados

El curso contó con la participación de alrededor de 45 expertos nacionales e internacionales y siete coordinadores, que compartieron con los alumnos reflexiones relevantes sobre el panorama energético nacional y global.

En el programa se realizaron exposiciones magistrales sobre la energía nuclear, lecciones históricas relacionadas con crisis energéticas previas, vías de integración política a través de energías convencionales y renovables, importancia de los nuevos exportadores africanos de hidrocarburos para el mercado dominicano.

Además, se abordaron los compromisos del país en temas como eficiencia energética e impacto ambiental, así como contenidos relacionados con la diversificación de la matriz energética.