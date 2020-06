Concilio Asambleas de Dios llama a mantener unidad a pesar de diferencias políticas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El superintendente del Concilio Evangélico Asambleas de Dios en la República Dominicana, Nérsido Borg Cedeño, exhortó este lunes a toda la comunidad cristiana a mantener la unidad a pesar de las diferencias políticas que puedan existir dentro de la feligresía a nivel nacional.

El reverendo aclaró a través de una nota de prensa que las Asambleas de Dios como institución, no tiene compromisos con ninguno de los partidos del sistema, al tiempo que abogó porque se mantenga la hermandad en medio de un ambiente político muy activo, de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresuales.

“Me permito recordar que este Concilio Evangélico de Asambleas de Dios, no recibe ni baja líneas a sus miembros en asuntos partidistas, cada miembro de esta organización es libre de ejercer su derecho al voto sobre la base de sus preferencias el cual entendemos harán siguiendo criterios que sean a fines con los principios que enarbolan y buscando la dirección de Dios”, enfatizó Borg Cedeño.

“Atendiendo a que la calidad de vida espiritual de ningún individuo se puede interpretar sobre la base de sus preferencias políticas, queda claro además, que ser cristiano no es una condición automática para ser buen administrador de la cosa pública, puntualizó Borg.

El ministro evangélico manifestó que cada individuo es libre en su accionar y manejo de su conciencia a la hora de votar, y es algo que no entra en discusión, ya que esto refleja el carácter institucional de las Asambleas de Dios, y no se debe permitir que ninguna ambición se interponga en el buen desempeño del mismo.

“Hago un llamado a nuestros miembros y al pueblo de Dios en general a no dejar que este momento de proselitismo político nos divida como iglesia, esto pasará, los gobiernos pasan, pero la iglesia seguirá siendo la iglesia, cuyo poder y estancia en la tierra no depende de gobierno alguno, no necesitamos darnos tinte de ningún color para ser sal y luz de la tierra, en ella caben todos los colores, mas no depende de ninguno”, reiteró el pastor Nérsido Borg Cedeño.

