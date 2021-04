Concierto virtual de Marc Antony se retrasa; fans que dicen compraron acceso se quejan en Twitter

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese a que estaba previsto para las 8:00 de la noche, pasada las 10:00 todavía no había iniciado el esperado concierto virtual de Marc Antony “Una Noche”.

Esta situación de inmediato ha generado preocupación de los seguidores del artista de origen boricua, quienes se quejan en la red social Twitter, alegando que compraron el derecho para ver el evento y aun no inicia.

“Gane un pase para el Concierto de Marc Antony y no puedo entrar no sé cómo ni dónde”, escribió Gloria Serrano que utiliza el usuario @elClubMovistar.

@ElClubMovistar Gane un pase para el Concierto de Marc Antony y no puedo entrar no se como ni donde.

De su lado, Jesús Liccien (@livepassarg) posteó “dónde está mi concierto ?? Y mi plata?? Mañana no me sirve.. estará en YouTube.. estafa. Marc Antony es una trampa”.

@livepassarg donde está mi concierto ?? Y mi plata?? Mañana no me sirve.. estará en YouTube.. estafa. Marc Antony es una trampa

Al igual que ellos, otros seguidores de Twitter y Antony se quejan en la citada red social por la tardanza del concierto sin que hasta el momento se conozcan los motivos.

Tratando de ver el concierto de Marc Antony y ya me sacó de mi cuenta !!! Y no me acepta nuevamente el codigo

— Andy Piernasus (@andypocket) April 18, 2021