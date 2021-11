Concentración y enfoque son claves para evitar las malas rachas según Offerman

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Concentración y enfoque.

Estas son las palabras mágicas para “exorcizar” la racha de cuatro derrotas que sufrió el equipo de los Tigres del Licey y que fue detenida este domingo con la victoria 7-5 sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Cada uno sabe el trabajo que debe hacer. Son profesionales. El trabajo nuestro es más mental, de hacerles saber la situación, que se concentren un poco más, que se enfoquen un poco más en tener turnos de calidad”, dijo el manager José Offerman luego del partido.

Admitió que siempre hay más presión cuando las cosas salen mal, pero que de una u otra manera la respuesta es tener la confianza en los jugadores y decirle que salgan al terreno a dar lo mejor que tienen.

“Tuvimos un mitín ayer (el sábado) para decirles a los muchachos que ese partido y los demás que perdimos quedaban ahí, que hay que seguir con la mentalidad y el entusiasmo de ganar partidos”, dijo el veterano técnico.

Agregó que siempre se trata de poner la mejor alineación posible a pesar de que hay varios jugadores que están lastimados o no están en las condiciones óptimas de juego.

“En el caso de Yermín (Mercedes) sabemos la clase de bateador que es. Le señalé algunos puntos en lo que tiene que trabajar y entiende la situación. Creo que entró antes de tiempo y no lo ayudó que no estuvo en los entrenamientos como el resto de los jugadores. El hecho de que esté en un slump no significa que no va a jugar y que no va a rendir. Contamos con él”, añadió.

Dijo que fue lamentable que el lanzador abridor Adonis Medina no pudiera ir tan lejos como se tenía planificado (2.1 entradas), pero que afortunadamente cuenta con un cuerpo de relevistas que ha hecho un tremendo trabajo y que el domingo no fue la excepción.

PROVECHO.- Dennicher Carrasco, quien ha asumido la titularidad como primera base ante las ausencias de Hanley Ramírez y Carlos Franco, entiende que está aprovechando la confianza recibida por parte del manager Offerman.

“Se siente bien, he venido trabajando para hacerse un lugar en el equipo, las cosas están saliendo bien. Nos alegramos de volver a ganar y dejar atrás las derrotas”, dijo a la prensa tras pegar un doble que remolcó las primeras dos carreras en el partido frente a los Gigantes.

Dijo que cuando está de titular es más fácil ya que se encuentra en el calor del juego, se pueden observar las cosas porque cuando sales de emergente es más comprometedor ya que es un solo turno.

COMPETENCIA.- Andrew Knizner, quien remolcó otras dos vueltas en el triunfo del domingo, alabó el nivel de competencia de la liga, pero que el enfoque siempre está en ganar.

“Es una liga bien competitiva. Hay buenos brazos con poder, jugadores que he visto en las Grandes Ligas”, dijo luego del partido.

Tras su segundo partido, Knizner expresó que el enfoque principal es ganar, competir y divertirse, dar lo mejor de cada uno para poner los resultados, competir fuerte por los compañeros, los fanáticos y la ciudad.

