Concejales negros y latinos exigen imputar al hombre que mató a un vagabundo en el metro

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Miembros del Consejo de Nueva York y activistas reclamaron hoy que se presenten cargos contra Daniel Penny, un exinfante de la Marina de EE.UU. que mató en un vagón del metro a Jordan Neely, un vagabundo negro de 30 años con problemas mentales.

Los concejales, miembros del Caucus Negro, Latino y Asiático se unieron en conferencia de prensa cerca de la alcaldía en la que no faltaron las lágrimas por una muerte que aseguraron «se pudo prevenir» ya que estaba en una lista especial de vigilancia de 50 personas con problemas mentales de alto riesgo.

«El sistema nunca le dio lo que necesitaba «, afirmó Oswaldo Feliz, de origen dominicano y recordó que día a día los neoyorquinos se encuentran con situaciones similares.

También señaló a EFE el Consejo tiene previsto discutir precisamente cómo el sistema ha fracasado y espera que al concluir la discusión del próximo presupuesto de la ciudad, de 106,000 millones, haya un aumento de fondos para los programas de salud mental y vivienda.

«Ninguna persona debe morir porque tenga sed o hambre», señaló la concejal Nantasha Williams al referirse a las palabras que gritaba Jordan en el vagón aquel 1 de mayo, poco antes de que Penny lo derribara y le aplicara una llave de estrangulamiento durante largos minutos si que nadie hiciera nada por el vagabundo, conocido por actuar en las calles y el metro imitando a Michael Jackson.

Penny fue entrevistado por la policía y dejado en libertad mientras que la fiscalía ha dicho que continúa investigando la muerte, lo que ha dado lugar a protestas en la ciudad

«Jordan es un ejemplo de cómo este país, este estado, esta ciudad continúan hoy. Las vidas negras no importan. No dedicamos recursos, tiempo y atención para asegurarnos de que pueda tener una vida próspera. Los marginamos sistemáticamente y creamos las condiciones para que estén en un tren gritando ‘no me importa si me muero'», agregó Williams.

También indicó que los sin techo tienen once veces más probabilidades de ser víctimas de violencia y que el 90 % de éstos se identifican como negros y latinos, indocumentados, pobres y discapacitados.

Mientras que el legislador local Chi Ossé afirmó que «ninguno de nosotros debería estar aquí pidiendo justicia para Jordan» si se le hubiera brindado la ayuda que necesitaba. «Hay muchos Jordan en nuestras calles y deberíamos conectarlos con servicios».

«Durante años y años y años, (Jordan) estuvo pidiendo ayuda. Y en cambio, se encontró con un estrangulamiento durante 15 minutos. A eso lo llamamos asesinato. El sistema que ha permitido que eso ocurra todavía existe», afirmó.

La concejal Althea Stevens fue enfática al afirmar que la muerte de Neely «no fue un homicidio» sino que se trató de «un linchamiento público», en referencia a las personas que ayudaron a Penny sujetando a Jordan, los que miraban sin hacer nada y los que se limitaron a grabar el suceso con su teléfono.

También hubo críticas para el alcalde Eric Adams, un expolicía. «Cada vez que queremos asignar fondos para cambiar vidas, la respuesta es no» mientras se aumentan fondos para la policía, dijo la concejal Pierina Sánchez.

Los concejales hicieron un llamado al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, para que Penny sea llevado ante la justicia para responder por la muerte de Neely.

