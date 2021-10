Concejal presenta última rendición de cuentas; Adams afirma voto dominicano lo ayudará ganar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIOA, NUEVA YORK.- El concejal por el distrito 10 en el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, presentó este domingo su último informe anual de “Rendición de Cuentas” ante cerca de mil residentes de los vecindarios de Washington Heights, Inwood e invitados especiales.

Informó sobre todo el trabajo realizado durante el pasado año, detallando sus ejecutorias para que el Norte de Manhattan continúe mejorando.

Explicó sobre el mejoramiento de los parques, escuelas e instituciones culturales, más de 1.1 millones de dólares en financiación de gastos a los proveedores de servicios basados en la comunidad, incluidos los centros para personas de la tercera edad.

Asimismo, programas después de la escuela, la programación de los parques y organizaciones que luchan a favor de los inmigrantes y la pobreza, entre otros logros.

Esta undécima “Rendición de Cuentas” será la última como miembro del consejo y hemos detallada de manera integral los logros, iniciativas y el legado que dejaremos atrás, dijo.

El acto se llevó a cabo ante políticos, empresarios, profesionales, comunitarios, bodegueros, taxistas, y ciudadanos comunes, en la escuela George Washington, ubicada en la avenida Audubon con la calle 193.

Por su parte, el candidato a la alcaldía por la Gran Manzana, Eric Adams, asistió al evento y manifestó “Ydanis tú has servido muy bien a esta ciudad como activista, concejal y estudiante, luchando en CUNY, defendiendo esta comunidad desde hace mucho tiempo.

Estoy muy feliz decir que a partir del 1 de enero estarás en mi administración para llevar esta ciudad en la dirección correcta”, afirmó el virtual ganador de las elecciones a celebrarse este próximo dos de noviembre.

Adams, preciso que el voto latino, especialmente el dominicano, le dará una contundente victoria, e instó a los neoyorkinos a salir de votar

“Es claro que la comunidad dominicana me identifica como su candidato. He hablado con la comunidad, me he sumergido en esta comunidad junto a líderes dominicanos como Ydanis, Adriano Espaillat, y otros

Mientras que el líder de la mayoría demócrata en el senado de los EE.UU., Chuck Schumer, agradeció a la comunidad dominicana su apoyo a los líderes demócratas.

“Los dominicanos son el futuro de esta ciudad, tengan por seguro que desde el Senado y con el apoyo del presidente Biden vamos a seguir dando más beneficios a los dominicanos indocumentados y ampliaremos el TPS para los haitianos y dominicanos que lo necesiten”, dijo Schumer.

