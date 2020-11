Concejal Mark Levine aboga por acciones agresivas para frenar la pandemia del COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El concejal por el distrito número siete de Manhattan, Mark Levine, manifestó este miércoles que es urgente emprender acciones políticas agresivas para frenar la propagación del Covid-19 en la ciudad.

“Es necesario pausar las comodidades bajo techo y cerrar el gimnasio, los spas y el gobierno debe dejar de brindar asistencia financiera directa a las empresas que se ven obligadas a cerrar, pero el público es imperativo, no puede ser ignorado”, sostuvo.

Señaló que aplanar la curva de la pandemia requiere duplicar las precauciones que incluye trabajar desde la casa, evitar reuniones sociales y limitar los viajes “eso requiere limitar los viajes lo que será importante durante las próximas vacaciones”.

Manifestó que con el aumento de la tasa del Covid-19, el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, ha designado a los sectores de West Harlem Hamilton, Washington Heights y partes de Washington en zona amarilla a partir de la mañana de este miércoles 25 de noviembre y nuevas restricciones entrarán en vigor en los códigos postales 10031, 10032 y 10033 que representan parte del Alto Manhattan.

Precisó que en esas áreas no se permitirán más de 4 personas en las mesas de los restaurantes y el número máximo de reuniones tanto en el interior como en el exterior será de 25 personas.

Resaltó que decenas de miles de neoyorquinos están buscando pruebas antes del viaje o reuniones de fin de semana, advirtió, sin embargo, que un resultado negativo no es garantía de que no seas contagioso. Agregó “que ciertamente no significa que no serás contagioso dentro de uno días”.

Mark Levine, dijo que independientemente el sistema claramente inadecuado de la ciudad para pruebas del Covid-19, debería expandirse dramáticamente en todos los barrios y zona del estado de Nueva York.

Recalcó que la nueva designación de zona amarilla y el rápido crecimiento en los casos en toda la ciudad deberían servir como advertencia “la segunda ola de la ciudad de Nueva York está aquí”, significó.