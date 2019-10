Concejal informó de pagos recibidos por alquiler de vivienda en Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El concejal de origen judío Mark Levine, que representa el distrito 7 y aspira a ser electo presidente del condado de Manhattan en las elecciones de 2021, no informó a la Junta de Conflictos de Intereses de la ciudad (COIB), los pagos que él y su esposa, Ivelisse Suárez recibieron por el alquiler de una vivienda en un condominio en la avenida Cabrini Boulevard en el Alto Manhattan, en violación a los reglamentos éticos que deben respetar los oficiales electos.

El tabloide NY Post, reveló que aunque Levine documentó regularmente la copropiedad del condominio, y valoró su parte entre $250,000 y $ 00,000, nunca informó la cantidad que recaudó por el alquiler, según una revisión de sus reportes financieros a la COIB desde 2014.

Si bien no está claro cuánto cobró Levine, los listados publicados en el sitio especializado en streeteasy.com muestran alquileres mensuales de $2,750 en octubre de 2014 y $2,350 cuando volvió al mercado en febrero de 2017.

Al igual que otros altos funcionarios de la ciudad, la ley exige que Levine informe un ingreso anual cuando reciba pagos de $1,000 o más a la COIB.

Aquellos que ofrecen intencionalmente información incorrecta enfrentan un cargo de delito menor punible con hasta un año de cárcel, multas de la COIB de hasta $10,000 y otras medidas disciplinarias.

Las presentaciones de Levine están bajo revisión, explicó el consejero asistente de la COIB, Chad Gholizadeh, quien agregó que las sanciones solo se imponen cuando se da intencionalmente información incorrecta.

El portavoz de Levine, Winthrop Roosevelt, dijo que la omisión no se hizo intencionalmente y que el problema se resolvió porque los documentos ahora se están modificando.

Se negó a especificar la cantidad de alquiler que Levine recaudó desde 2014, excepto para decir que las presentaciones ante la COIB del concejal, se actualizarían para incluir un rango de entre $5,000 y $48,000 en ingresos anuales por alquiler.

Pero esta no es la primera controversia que involucra al concejal y su propiedad de alquiler.

El Post dijo que Levine no solo no ha informado los ingresos, sino que también ha logrado ahorrar casi $11,000 en impuestos a la propiedad de condominios en los últimos seis años, al aprovechar una exención de impuestos a la que no tiene derecho.

Los propietarios de condominios y cooperativas solo son elegibles para la reducción de impuestos si son el principal residente de la propiedad, pero Levine y su esposa dejaron el condominio para irse a vivir a un apartamento en la avenida Fort Washington en el Alto Manhattan, a una milla de distancia en 2013, para poder postularse como concejal en el distrito 7.

La oficina del concejal culpó de la omisión a la compañía de administración del condominio, que es responsable de informar los cambios de residencia al Departamento de Finanzas de la ciudad (DOF), y prometió que rectificaría el error administrativo cuando el problema se informó por primera vez en noviembre de 2017, pero no lo hizo.

Desde entonces, la exención de impuestos le ha ahorrado a Levine otros $4, 280 en sus pagos de impuestos, que se pagan en su totalidad hasta fines de junio, según muestran los registros revisados por el Post.

Douglas Kellogg, director de proyectos estatales del grupo conservador anti impuestos “Americans for Tax Reform”, acusó a Levine de hacer alarde de violar la ley y mentirles a los neoyorquinos.

“Es un doble estándar nauseabundo: el hombre en el poder elude las reglas, mientras que los trabajadores rígidos las siguen y pagan algunos de los impuestos y alquileres más altos de la nación”, dijo Kellogg.

“Debería haber consecuencias para este comportamiento poco ético”, añadió el activista.

El DOF dijo que Levine solo está recibiendo la exención porque el administrador de su edificio aún no ha actualizado su información de residencia.

La agencia agregó que está trabajando con el concejal para resolver este problema, pero se negó a dar más detalles.

Sin embargo, Roosevelt culpó al DOF y a la administración del edificio y dijo que desafortunadamente ellos continúan enumerando incorrectamente a Levine como residente en sus solicitudes de crédito fiscal para todo el edificio a pesar de los repetidos intentos del concejal para corregirlo.

“Con suerte, corregirán esto de inmediato, y Levine pagará con gusto cualquier ajuste a las declaraciones de impuestos anteriores”, agregó.

La empresa de Real Estate Blue Woods Management, que supervisa el edificio de Levine en Cabrini Boulevard, declinó hablar del reportaje del Post.

