Concejal dominicana en Boston denuncia que recibe amenazas con actitud racista

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- La recien electa consejal municipal de la ciudad de Boston en los Estados Unidos de origen dominicano, Julia Mejía, denunció que ha estado recibiendo amenazas con actitud racista por parte de un desconocido luego de que fuera elegida en el cargo gubernamental.

Mejía dijo que un hombre hasta el momento desconocido para ella, con actitud racista y desprecio, llamó al teléfono de su oficina para intimidarla como una forma de impedir que ejerza su labor a favor de la comunidad hispana.

“Como estoy tratando de empujar la agenda para ayudar a los inmigrantes hispanos alguien me llamó diciéndome que debo regresar a República Dominicana, que si no lo hago procederá a hablar con el presidente Donald Trump para que yo sea deportada, también acusó a mi madre de criminal porque se mantuvo mucho tiempo indocumentada y le respondí que no iré a ningún lado porque vine aquí a representar a mi gente y luchar por su mejoría”, expresó Mejía.

Señaló además, que como política ha marcado un hito histórico como la primera mujer latina que asume el cargo de concejal en el ayuntamiento de Boston y para obtener ese triunfo enfrentó una carrera electoral reñida.

Resaltó también, que esas amenazas la han fortalecido, y la ve como una oportunidad para seguir luchando porque su trabajo está llegando a la gente para que los inmigrantes reconozcan sus derechos.

Mejía sostuvo que la comunidad latina es la segunda población de inmigrantes más grande residente en Boston, y que los dominicanos son mayoría.

Se recuerda que Julia Mejía ganó las elecciones en Boston el pasado 9 de diciembre con un voto de diferencia de 22,492 frente a su contendiente Alejandra St. Guillen que logró 22,491, permitiendo así que la dominicana conquistara el cuarto escaño en el Concejo Municipal.

