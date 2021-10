Conatra informa cumple estrictamente disposición de no montar pasajeros sin vacunar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) ha informado este lunes que empezó a exigir la tarjeta de vacunación a los usuarios del servicio, cumpliendo así lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en todo el país.

Mario Díaz, vocero de la organización, dijo que los choferes de ese gremio tienen instrucciones precisas de no montar a ningún pasajero que no tenga la tarjeta de vacunación contra la covid, y las personas que no tengan mascarillas no recibirán el servicio.

“En vista de que se han presentado algunas situaciones en el día de hoy, en algunas rutas interurbanas, donde pasajeros que no portan la tarjeta de vacunacion han creado incidentes mínimos, estamos llamando a las autoridades, al nuevo director de la Policía Nacional, para que se estrene y le brinde protección a los transportistas que están realizando su labor y que han recibido agresiones, en represalia de pasajeros que no han obtemperado a ponerse la vacuna y que aún así no entienden que no pueden abordar los autobuses de nuestros afiliados”, dijo.

“También hacemos extensiva la solicitud del sector transporte, para que esa medida sea aplicada a los carros del concho y a los taxistas de otras organizaciones, para que el Gobierno obligue a esos transportistas, a no montar pasajeros que no tengan la tarjeta de vacunación”, agregó a través de un comunicado.

Díaz señaló que, “debido a que muchos pasajeros que no han obedecido el llamado que ha hecho el Gobierno, de que se vacunan contra el covid y han mostrado resistencia queriendo agredir de una manera abrupta e indeseable las unidades vehiculares de nosotros, entonces en ese sentido es que nosotros estamos solicitando protección para la integridad física de nuestros conductores, además de que se aplique la misma norma a los carros públicos y a los taxistas en todas las paradas del país, ya que la mayoría de estos no han cumplido la disposición y actúan como chivos sin ley”, concluyó.-

Relacionado