CONATRA anuncia que realizará pruebas antidoping a sus choferes afiliados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), anunció este domingo, que todos los choferes que conducen las unidades vehiculares de sus empresas afiliadas a nivel nacional, serán sometidos a pruebas antidoping y que una vez concluya ese proceso, los mismos serán dotados de una tablilla de identificación del chofer, que será solicitada al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Mario Díaz, vocero de la entidad, dijo que “para evitar accidentes y para evitar que desaprensivos conduzcan unidades vehiculares de nuestras empresas, se realizarán las pruebas antidoping y la medida de dotar a los choferes de una tablilla de identificación, procesos que vamos a coordinar con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre”.

“Esta decisión obedece a nuestro interés de garantizar a la población, que los choferes de CONATRA conduzcan bajo condiciones normales de salud, ya que además todos los conductores de nuestra confederación han recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid19 y están en el proceso de recibir la tercera dosis, además de esta manera saneamos el personal que conduce nuestras unidades vehiculares”, agregó.

“Así lograremos también controlar nuestras rutas, para que no sean invadidas por conductores indocumentados haitianos y venezolanos, como sucede en otras entidades del transporte, que están contratando a indocumentados extranjeros, para que manejen unidades del transporte de pasajeros, lo que constituye un alto riesgo de seguridad para los usuarios de este servicio”, destacó Díaz.

“Es sumamente preocupante observar como en todas las paradas de carros públicos del Gran Santo Domingo el Distrito Nacional y la mayoría de las provincias, los nacionales haitianos conducen vehículos sin ningún tipo de control, sin licencias, sin documento y sin estatus migratorio legal, lo que constituye un alto riesgo para todas las personas que abordan los carros del concho y también para todas las personas que abordan las motocicletas en las diferentes paradas de motoconchos, donde se puede comprobar que más del 30% de los motoconchistas son nacionales haitianos indocumentados, en todas las paradas, de todas las provincias en toda la geografía nacional y ese problema sólo se corrige con la implementación de la identificación de los choferes mediante el uso de tablillas, concomitantemente con la identificación que está llevando a cabo en INTRANT con los motoconchos que es un paso de gran avance para el sistema de transporte de pasajeros en nuestro país”, agregó.

Díaz señaló que, en ese sentido nosotros vamos a hacer una profilaxis en todas las rutas que corresponden a CONATRA, para que no aparezca un solo nacional haitiano o extranjero, que no tenga su licencia de conducir al día y que no tenga su estatus migratorio legal y en orden en nuestro país.

Mario Díaz agregó que el único interés de CONATRA es el de contribuir para que la ciudadanía tenga un servicio de transporte más eficiente y seguro, además de colaborar con los planes que tiene el gobierno para el desarrollo de nuestro sector.

Díaz destacó que estas dos fases de control, tanto de la prueba antidoping, como de la tablilla de identificación de los choferes, se harán en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, como hasta ahora se han coordinado todas las medidas importantes que ha tomado la CONATRA.

“Esas pruebas se harán de manera sorpresiva en las oficinas de nuestras empresas en todo el país y una vez realizada la prueba antidoping, se coordinará con el INTRANT el inicio para la emisión de las respectivas tablillas de identificación de los choferes, las cuales se deberán portar de manera obligatoria en las unidades vehiculares, tal y como lo establece la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana”, finalizó.

