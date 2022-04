Conatra aclara no ha aumentado precios de pasajes en ninguna de sus rutas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) aclaró hoy que no ha ordenado un aumento en los precios de los pasajes en ninguna de sus rutas y dijo que luego de reunirse de emergencia, el Buró Ejecutivo del gremio, que había sugerido el reajuste, decidió no hacerlo para no imponer más cargas a la población, “que de hecho ya no resiste mas aumentos”.

El vocero de Conatra, Mario Díaz, tras hacer la aclaración, señaló que el máximo organismo de Conatra se reunió ayer con su presidente, Antonio Marte, y tras varias horas de analizar la situación por la que atravieza el sector transporte, decidieron no aplicar el aumento.

“De manera que estamos comunicando a toda la prensa nacional y al país, que todo sigue igual. En ningún momento Conatra ha aumentado los precios de los pasajes, ni lo tiene previsto por el momento, porque entendemos que ante la difícil situación económica que atraviesa el país, que además afecta a nuestro sector, no es menos cierto que la población está en peores condiciones, y por eso entendemos que no puede ser posible un reajuste en los pasajes en la actualidad”, añadió Díaz.

Conatra entiende, además, que la población dominicana está viviendo una “situación crítica, por la crisis pospandemia y a esto se añade las incursiones militares de Rusia en Ucrania, una guerra que está abriendo aún más la brecha de pobreza y, de paso, aumentando las dificultades económicas en el mundo y República Dominicana no escapa a esa situación”.

El vocero de Conatra dijo que el Buro Ejecutivo de esa entidad decidió no crear más problemas al presidente Luis Abinader y, que en cambio, ellos seguirán trabajando y colaborando con el Gobierno en busca de soluciones a los temas que mas afectan al país.

“Estamos dejando en manos del presidente Luis Abinader esta situación, para que resuelva el tema de los combustibles con que operamos el servicio de transporte urbano e interurbano, y lo único que estamos solicitando es que se nos aumente la cantidad del combustible compensado, ordenado por la ley, para la flota vehcular del transporte de pasajeros del país”, agregó Mario Díaz.-

