CONAPOFA nombra a Carlos Silver como “El Artista de la Patria”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director ejecutivo del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), Obed Alexander Fabián, le entregó un reconocimiento al artista Carlos Silver, tras considerarlo como “El Artista de la Patria”, al afirmar que más que un récord Guinnes, Carlos unificó a los dominicanos en torno al optimismo y la superación.

“Nos hemos identificado con Carlos Silver, porque contrario a otros él nunca ha perseguido un interés particular, sino, que sus hazañas y retos tienen que ver su amor por la Patria, su entrega por el país, para poner en alto el nombre de la República Dominicana, por eso lo hemos designado con este reconocimiento como el Artista de la Patria”, indicó Obed Fabián.

El destacado locutor Jhossan Cappell, maestro de ceremonias para la ocasión, destacó que el director de CONAPOFA, visitó a Silver durante el desarrollo de la 3era oportunidad en que rompía el récord del artista que más tiempo ha durado cantando, en diciembre pasado en la Plaza Juan Barón del Malecón de Santo Domingo, y en esa ocasión le manifestó que estaba allí, no solo para respaldar a Carlos, sino, para atender a la familia de éste, ya que este tenía 3 días en la Caja de Cristal y su Familia necesitaba ser atendida.

“Esto habla del buen trabajo que está desarrollando el director de CONAPOFA, Obed Fabían, y del valor humano de este hombre, que no solo se preocupó y destacó el esfuerzo y reto de Carlos, sino, que también fue y acompañó a su familia, mientras éste estuvo batiendo su 3er récord en una caja de Cristal por 5 días, cantando sin parar”, indicó.

De su lado, Silver agradeció el apoyo y gesto de Fabián al tiempo que indicó, que su interés particular en dichos retos, nunca fue obtener la Fama Internacional, o algún interés particular o pecuniario, sino, destacar el valor la entereza del Pueblo Dominicano, su esfuerzo por salir adelante, los atractivos de nuestros países como destino ideal para el Turismo; y la perserverancia que nos caracteriza, porque RD NO SE RINDE, y ahora vamos a España, al próximo reto”, reveló.

“Mas que un reconocimiento, esto es un pequeño gesto de lo que tu representa para nosotros, y dice así este trofeo; CONAFOPA reconoce al Artista de la Patria Carlos Silver, por sus logros al Récord Guinnes, en la República Dominicana, RD No se Rinde”, destacó Fabián.

Dicho acto tuvo lugar en la sede central de CONAPOFA, en el edificio Metropolitano, de las avenidas Máximo Gómez, esquina San Martín, de la Capital, donde también se dieron citas directivas de esa entidad estatal y el equipo de colaboradores y familiares de Silver.

Dios te bendiga, somos el Grupo de Comunicaciones, Asesoría de Prensa y Publicidad, Ideas Marketing Group (IMG), Contactos: 829-913-0497 (WhatsApp), gracias por contactarnos.