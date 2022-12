CONANI explica investiga condiciones en que vive Rosa, a quien le quitó custodia de su niña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), informó este miércoles que investiga las condiciones en que viven los familiares de Rosa Annette Santos, joven a la que en el mes de noviembre le quitaron su hija, debido a que se dedicaba a la venta en la calle acompañada de la pequeña.

CONANI, entidad que sale a hablar del tema luego de que Santos saliera en medios de comunicación solicitando ayuda económica o que la ayuden a conseguir un empleo para el sustento de su familia e indicando que su hija le hace falta, explicó que había advertido a la joven que ponía en riesgo la vida de la niña.

“Dando seguimiento al caso, el 12 de noviembre del año en curso, pudimos localizar a la madre junto a la niña continuando con la práctica y poniendo en riesgo a la misma por dedicarse a la mendicidad con ella, por lo que con la participación del Ministerio Público, la niña fue ingresada a uno de nuestros hogares de paso, mientras se evalúan e investigan las condiciones familiares, ya que la madre es reincidente”, señala el comunicado donde fue ofrecida la información.

Agrega que explicó los protocolos establecidos en las diferentes áreas de salud, educación y psicología, realizando un diagnóstico de ingreso de la niña para luego diseñar y ejecutar un plan de acompañamiento para su desarrollo integral, de acuerdo al modelo de intervención del hogar de paso.

“En la actualidad, se realizan las evaluaciones sociofamiliares correspondientes para ser enviadas al Ministerio Publico, a los fines de que esta instancia tome las decisiones de lugar en este caso. El rol de CONANI es proteger y asegurar la restitución de los derechos de los niños y las niñas. La niña fue ingresada al INAIPI el día 7 de agosto del 2022 bajo los cuidados de un CAIPI. Desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a través de los Hogares de Paso, se procura la protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sufrido situación de riesgo personal, familiar o social y que su entorno no garantiza su seguridad”, sostiene CONANI.

Destacar que Rosa expresó que desea darle a su hija lo que ella nunca tuvo y que Jompéame, la plataforma de recaudación para causas sociales, se hizo eco de su historia para ayudarla con la recaudación.

“Quiero darle a ella, lo que nunca tuve, yo por eso pedí que me ayuden a conseguir empleo. Yo no la maltrato, yo no consumo drogas, la niña nunca me vio haciendo cosas que nunca se debían”, aseguró.

Para la causa, Jompéame está recaudando RD$350 mil para cubrir un año de alquiler y el inicio de un pequeño emprendimiento.

Muchos recuerdan a Santos Cáceres, como la adolescente que se presentó en los premios Soberanos 2018 para conocer al cantante urbano, Mozart La Para, quien luego le brindó ayuda.

Otros la recuerdan, cuando en el 2020, la comunicadora Rosalía Rosa, mejor conocida como Shanty TV, le brindó ayuda para su primer embarazo, pues estando en gestación, Rosa continuaba comercializando dulces en las vías públicas.

