CONANI brinda asistencia psicológica a familia de menor muerta en Ensanche Isabelita

Lamentamos profundamente el horrendo crimen perpetrado contra la niña Liz María, el cual le quitó la vida a un ser humano de tan solo nueve años de edad, truncando con ello, sueños, sonrisas y una vida plena. En cuanto el caso llegó a nuestras manos, nos pusimos en contacto con el Ministerio Público para generar una respuesta institucional y mancomunada, de investigación de lo ocurrido, y la debida atención, de resultar determinada, en el ámbito psicológico y de cualquier otra índole con los familiares de la menor de edad y del victimario. Nuestra Oficina Regional Metropolitana y el Ministerio Público trabajan en este caso de forma conjunta. Desde el inicio, brindamos apoyo psicosocial a la familia y, en especial, a los menores de edad; mediante trabajo social, fueron identificados y valorados familiares que han asumido y protegido a los hermanos; y se le dio protección, por orden del Ministerio Público, a uno de los menores de edad. Reconocemos y actuamos en función de nuestro rol como ente rector del Sistema Nacional de Protección, y exhortamos, al mismo tiempo, a todas las familias a siempre estar atentos y cuidar de sus hijos e hijas. Su integridad, vida y plenitud es responsabilidad de todos.