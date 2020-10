Conacope rechaza proyecto de ley de igualdad y no discriminación a comunidad LGBTIQ+

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO. – El Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE) expresó este jueves su pleno rechazo al proyecto de ley de Igualdad y no discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, sometido a la Cámara de Diputados por el legislador del Frente Amplio Nacional, Juan Dionicio Rodríguez.

El presidente de Conacope, reverendo Adolfo, expresó que en su esencia este proyecto de ley no busca igualdad ni evitar acciones discriminatorias sino imponer practicas ajenas a los valores y costumbres de la República Dominicana para privilegiar un pequeño grupo contra lo que cree y piensa la mayoría de los dominicanos.

Dijo que esta ley es parte de la avanzada de la agenda global y de la ideología género que algunos grupos quieren introducir en el país, sin tomar en cuenta que con las mismas están atropellando derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución.

“Leyes como estas atentan contra las libertades fundamentales nuestras y van contra los valores democráticos, ya que son réplicas de la agenda global y de la ideología de género que nos quieren imponer desde otras latitudes”, indicó reverendo Adolfo.

El presidente de CONACOPE entiende que la ideología de género constituye una amenaza para las libertades democráticas de toda la sociedad y destacó que estas libertades han venido siendo amenazadas por un nuevo totalitarismo que viene oculto tras un vestido de falsa defensa de derechos humanos y de progresismo.

“Los evangélicos debemos estar alerta para rechazar con firmeza un nuevo totalitarismo que amenaza libertad de conciencia, la libertad de expresión, los derechos de los padres y la soberanía de la familia”, sostuvo.

Llamó la atención a los diversos sectores que aman la libertad y la democracia, porque según destacó, “no se trata de una amenaza para nosotros los evangélicos, de lo que se trata es de una amenaza al estado de libertad y derecho que con tantos sacrificios hemos alcanzado”.

Aseguró que: “Nosotros respetamos y amamos a los LGTBI, defendemos su dignidad y condenamos cualquier agresión contra ellos, pero al mismo tiempo distinguimos personas de ideas, rechazamos la conducta homosexual y levantamos nuestra voz contra leyes que pretenden establecer privilegios inaceptables en cualquier democracia”.

Enfatizó que el totalitarismo de la ideología de género no amenaza solo a los cristianos: “amenaza a toda la sociedad, porque sin libertad de conciencia para todos no hay democracia para nadie. Todo esto no es una amenaza sólo para los cristianos: es una amenaza totalitaria al conjunto de la sociedad”.

El reverendo concluyó diciendo que en este mes de octubre en el que se celebra el 503 aniversario de la Reforma Protestante, los evangélicos debemos conmemorar que de las raíces de este movimiento surgieron los principios fundamentales que dieron surgimiento a las libertades públicas y al estado de derecho que tenemos hoy.

“Reconozcamos nuestra propia historia y, a partir de ella, identifiquemos el momento que estamos viviendo y volvamos a convocar a toda la sociedad a defender estas libertades, no como algo que nos interesa particularmente a los evangélicos, sino como un objetivo fundamental para todo el mundo”.