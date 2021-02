CONACOOP asegura cooperativismo es fuerza social que puede transformar el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sector cooperativismo dominicano ha ratificado su capacidad de transformación social, económica y comunitaria, para impulsar el desarrollo del país por medio de sus fuerzas productivas y la autoafirmación de los sectores más humildes para aportar en los graves problemas que generó la pandemia.

La afirmación fue hecha este jueves por el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, Jorge Eligio Méndez, quien reconoció el cambio de actitud gubernamental respecto del cooperativismo nacional, recordando, no obstante, la independencia del sector y la no aceptación de donativos o ayudas no reembolsables del Estado.

El CONACOOP proclamó, en un comunicado, que el sector impulsará la producción agroalimentaria y el financiamiento a los emprendimientos productivos. Dice sector cooperativo es la fuerza revolucionaria pacifica de los nuevos tiempos.

“El país debe cooperativizar su economía por ser el método más efectivo, más justo y más económico para activar sus fuerzas productivas” afirmó el Méndez Pérez. Recordó que en el encuentro sostenido en Palacio Nacional.

Hablando en la ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo del mes de la independencia nacional y en honor a los padres de la Patria, Duarte, Sánchez y Mella, el principal dirigente del cooperativismo, resaltó que el paso imprescindible para despegar hacia nuevas incidencias sociales del sector, es la aprobación y promulgación del Código Legal Cooperativo.

Recordó que el 1844 fue el año en que coinciden tanto la fundación de República Dominicana como del cooperativismo internacional por parte de un grupo de obreros en paro en Rochdale, Inglaterra.

Méndez Pérez sostuvo que ese Código Legal actualizará la legislación que regula el sector, y que tiene más medio siglo de atrás, desde la aprobación de la Ley 31 que creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

El presidente de CONACOOP, quien acudió a una ofrenda floral en el Altar de la Patria en compañía de los presidentes de las federaciones regionales del Cibao, Norte y Sur del país y algunos dirigentes de cooperativas seleccionadas, saludo la apertura que ha mostrado el gobierno a reconocer el potencial del sector y designar los miembros del Consejo de Directores del IDECOOP.

“Vemos un cambio de actitud desde el gobierno respecto del cooperativismo, como los financiamientos a los emprendimientos para reactivar los proyectos económicos y la integración del nuevo Consejo de Directores del organismo regulador, pero recordamos que por sus principios el cooperativismo es independiente, no recibe donaciones ni dádivas y que paga todos los fondos que se le prestan por la extensa cultura de cumplimiento que hemos desarrollados desde la aparición del cooperativismo en 1844.