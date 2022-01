Conabios desconoce investigación de Escozine y desmiente a los promotores de ese “medicamento”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios) aclaró este jueves que las investigaciones que supuestamente prueban la eficacia del producto Escozine contra la covid y sus variantes, no fueron avaladas ni certificadas por esa entidad oficial, y desmintió así a los promotores de dicho “medicamento”.

“El Conabios se siente en el deber de informarle que el mencionado estudio fue ejecutado sin la previa aprobación de este Consejo, lo cual era un requisito fundamental para la realización del mismo, al tratarse de un estudio intervencionista donde se evaluó la eficacia de un medicamento experimental en una enfermedad poco conocida. Todo parece indicar que ese estudio fue realizado en territorio dominicano sin nuestra evaluación, aprobación, supervisión y monitoreo de su ejecución, desde la selección de los participantes, por lo que no podemos certificar que el mismo tiene rigor científico, bioético y metodológico y sobre todo, no podemos certificar que se haya ejecutado respetando las Normas de las Buenas Prácticas Clínicas. Desde ese punto de vista es bueno que Ud. sepa que creemos desatinado e imprudente pregonar resultados tan contundentes para la salud de los dominicanos, como lo han hecho quienes se han dirigido a usted y al medio de comunicación referido”, dice una carta enviada por el organismo al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y al viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez Antonio, con copia a Eddy Pérez Then, asesor especial del ministro Rivera; Félix Antonio Cruz Jiminián, director de la clínica que lleva su nombre, y al señor Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario.

El documento, con fecha 19 de enero de 2022, está firmado por Aura Celeste Fernández Rodríguez, presidenta del Conabios, y por el director ejecutivo, José Plácido Montero R.

El desmentido oficial llega luego de que el doctor Cruz Jiminián y otros médicos dijeran que las referidas investigaciones eran de conocimiento oficial y mostraban la efectividad del Escozine en el tratamiento contra la covid y sus variantes.-

