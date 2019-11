Con un año jugando golf, el niño Waldo Aguasvivas ya es un gran campeón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al portento golfista Waldo Enmanuel Aguasvivas Arias en navidad de 2012 le regalaron su primer set de palos de golf y desde entonces lo hacía muy esporádicamente y sin ningún tipo de instrucción.

Con pocos años, Waldo iba con su papá que tiene el mismo nombre junto a su tío Carlitos Arias al driving range del Santo Domingo Country Club y a veces al campo, donde se fue enamorando del golf, mientras combinada los estudios y el futbol en el colegio Saint Joseph y en el Club Naco.

En este último se destacó grandemente, siendo galardonado por tres años consecutivos (2016, 2017 y 2018) como Máximo Goleador y Atleta del Año en la disciplina de fútbol sala.

En un año como golfista, Waldo junto a su padre ganó el torneo Padre e Hijo de la Fedogolf; logró un hoyo en uno en el Country en un par 3, además de conquistar varias paradas del Tour Juvenil y el U. S. Kids Golf.

Su último palmarés lo conquistó el domingo con 36 golpes en la categoría 9-10 de la Copa Presidente del Country Club.

”Viniendo de una familia de golfistas todos decían que tenía un buen swing de forma natural y por eso yo subía siempre sus videos a mis redes sociales, hasta que un día de forma separada me llamaron dos amigos relacionados con Fedogolf (Carlos Elmúdesi, presidente y Firi Bordas, director) para pedirme que lo inscribiera en el Tour”, indicó Rita Claudia Arias, madre de Waldo Enmmanuel.

“Lo inscribimos en el Tour Juvenil de Fedogolf y en octubre 2018 jugó su primer torneo, en el cual no obtuvo un buen score. Eso le animó a tomar clases de manera formal y es cuando lo inscribimos en la Academia de Golf del Santo Domingo Country Club, al tiempo que inició un programa de clases particulares con su tío Carlos Arias, quien hasta ahora es su coach y mentor”, agregó.

A todo esto el niño nunca ha dejado de jugar fútbol tanto en su colegio como en el Club Naco.

En marzo ganó junto a su padre el torneo Padre e Hijo de la Fedogolf.

En abril 2019 ganó su primer torneo del Tour Juvenil de Fedogolf (Copa Rica categoría 9-10 años) con scores de 42 y 44 golpes en dos días de juego.

En mayo 2019 ganó primer lugar en la 7-9 años en el torneo celebrado por la Academia de Golf del Santo Domingo Country Club con un score de 37. Al mismo tiempo fue celebrado el torneo Drive, Chip and Putt del mismo club, ganando así el primer lugar.

En julio 2019 en un juego amistoso con sus compañeros y amigos del Tour realizó su primer hoyo en uno en el hoyo 6 del campo Los Robles del Santo Domingo Country Club, a la edad de 9 años.

En septiembre de 2019 quedó segundo en la primera parada del Tour Juvenil 2019-2020 de Fedogolf, con score de 39 en el Country.

El 6 de octubre 2019 conquistó el primer lugar en la segunda parada del Tour local US Kids, con score de 46 en La Estancia, categoría 10 años

El 20 de octubre 2019 gana primer lugar en la tercera parada del Tour Local US Kids con score de 44 en los Links de Casa de Campo. Cat 10 años

El 27 de octubre 2019 gana primer lugar en la segunda parada del Tour Nacional Juvenil de Fedogolf, celebrada en La Cana, con score de 38.

El 10 de noviembre 2019 gana segundo lugar en la tercera parada del Tour Nacional Juvenil de Fedogolf celebrada en Guavaberry con score de 40.

El 17 de noviembre 2019 gana primer lugar en la cuarta parada del tour Local Us Kids celebrada en La Cana, con score de 45 golpes.

El 24 de noviembre 2019 ganó primer lugar en la 9-10 años en el torneo Copa Presidente del Santo Domingo Country Club con score de 36.

“El golf es mi deporte favorito aunque me gusta mucho el fútbol también”, señaló Waldo Enmmanuel. “Mi Papá, mi tío y mi abuelo fueron quienes me inspiraron a jugar golf. Cuando los veía a ellos fue que me motivé a probarlo”, añadió el niño de 10 años.

Declaró que “quiero llegar a ser un jugador profesional de golf y ser uno de los mejores del mundo. Para eso sé que tengo que fajarme duro y practicar mucho sin descuidar mis estudios en el colegio”, precisa el niño.

“El golf es muy chulo y me ha dado la oportunidad de hacer nuevos amigos que también me motivan a jugar más y mejor”, concluye Waldo.

