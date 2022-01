Con todo respeto, están improvisando con el ómicron

Recuerdo tener que desviarme en Puñal, Santiago de los Caballeros, porque el gobierno había montado una tarima para la presentación de artistas populares. Me quedé incrédulo unos segundos, hasta que recordé que el ejecutivo se había comprometido mediante campaña publicitaria a que “esta navidad sí va a ser feliz”.

Este rebrote del covid-19 con el que entramos al 2022, es el resultado de la irresponsabilidad de las autoridades en las festividades navideñas, no hubo ni el más mínimo esfuerzo por preservar los protocolos de distanciamiento en ningún establecimiento, ni evitar las aglomeraciones masivas. ¿Usted sabe por qué? Porque estaban muy ocupados haciendo política con la navidad.

¿De quién habrá sido la gran idea de politizar la navidad? ¿Para qué diseñar un discurso publicitario prometiendo a la gente que esta navidad sería mejor que las demás? En un contexto de pandemia, es el peor mensaje que un gobierno puede improvisar. Cuando usted está gestionando una crisis sanitaria, lo último que puede preocuparle, son las festividades de temporada.

Pero tenemos un gobierno tan creativo que decidió gastarse una millonada en colocar una monstruosa campaña publicitaria prometiendo que “esta navidad sí va a ser feliz”. ¿Resultados? Rompimos el récord en contagios diarios; ¿Respuesta del gobierno? 4ta dosis, niños y maestros a las aulas. Peor aún, se limitaron a una semana las licencias médicas, por covid-19.

Así no. Con todo respeto, están improvisando. Un mensaje inoportuno y desafortunado. Poner en riesgo la salud de todos para proyectar que las otras navidades no fueron felices, pero esta sí. ¿Para qué? ¿Más populismo? ¿Politiquería? Mientras el mundo entero estaba muy preocupado por el avance del ómicron, en República Dominicana se celebraba la entrada de un crucero lleno de covid-19, que fue rechazado en toda la región. Esto me recuerda la desacertada improvisación de los préstamos para vacacionar, al principio de este gobierno, mientras que salud pública llamaba a quedarse en casa. La única diferencia es que ahora el gobierno solo llamó a festejar.

Seamos serios, si usted promete que “esta navidad sí va a ser feliz”, ¿Con qué cara prohíbe los dos megaconciertos de Aventura en el Olímpico? Pero si se hizo de la vista gorda ¿Qué hacer con los cristianos que usarían el mismo estadio? Claro, lavarse las manos como Pilato. Este rebrote podía evitarse, si tan sólo el gobierno hubiera tomado el toro por los cuernos. No había condiciones para abrirse a las fiestas de la manera en que se hizo. Hacía falta de autoridad, no solo para llamar a la población a celebrar las festividades sin aglomerarse, sino también para impedirlo. Al contrario, el mismo gobierno organizó muchísimas fiestas populares con todo tipo de artistas, es sencillamente increíble.

Ver al Dr. Sánchez Cárdenas, miembro del CP del PLD, haciéndole apuntes al actual gobierno para la buena gestión del rebrote actual, es justamente lo que necesitamos. Bien por el PLD, el gobierno debería ponerle especial atención, sin pasiones. Aprovechar la experiencia de estos hombres y mujeres que fueron los primeros en enfrentar la pandemia, y lo más importante, dejaron el sistema sanitario del país en su mejor momento de lucha contra el covid-19.

Por José Balbuena

