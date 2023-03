Con solo nueve años, Shantry Guzmán rompe los moldes del karting en República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con solo nueve años, Shantry Guzmán, es una gran piloto que, movida por una inmensa pasión por el deporte automotriz, conduce su vida con rumbo fijo hacia el existo, rompiendo los moldes establecidos por la sociedad dentro del Karting en República Dominicana.

De su padre, Lisandro Guzmán Batista, la pequeña, que nació en un barrio de la ciudad de Santo Domingo, heredó el amor por las cuatro ruedas y hoy, se abre paso en el mundo del Karting: disciplina del automovilismo dominada por hombres y la clase “popi” del país.

Dejando a un lado los juegos de cocina y las muñecas a los cinco años, Shantry aceleró por primera vez, y bajo la tutela de su padre, tomó el volante para romper algunas barreras dentro de este deporte, demostrando que la adrenalina no tiene favoritismos.

A su corta edad, Chantry ya se coronó como Subcampeona de la categoría Micro Max en el Campeonato Nacional de Kartismo 2022 y este año, apostará al máximo galardón compitiendo dentro de un nuevo renglón.

Con la firmeza de un adulto, la apasionada niña asegura que ser piloto de Kartismo no es una cosa del otro mundo, porque con los años el cuerpo se acostumbra a los bruscos movimientos y los choques en la pista.

La meritoria niña habló en el Nuevo Diario TV, durante una entrevista en el programa “Con el Tanque Full”, sobre la adrenalina que siente al volante y el esfuerzo, dedicación, concentración y empeño que debe poner para practicar este deporte.

(Ver programa).

“No es nada más un día, es esfuerzo de práctica, es un deporte que lleva muchos años y hay que dedicarle tiempo, hay que tener desarrollo”, señaló la niña, que no solo se destaca por la velocidad, sino también por sus destrezas en el taekwondo, ballet y sobre todo, en sus estudios primarios.

Durante el diálogo, la meritoria niña mencionó que está consiente de que toda disciplina requiere de sacrificios físicos y monetarios, por eso, valora y agradece el esfuerzo realizado por su padre para que ella fue desarrollarse en lo que le gusta.

“Esto significa mucho para mí, porque mi papá ha puesto mucho esfuerzo en el Kartismo, ha gastado mucho dinero, entonces yo me tengo que esforzar, porque no me gustaría defraudar a mi papá”, aseguró.

Relacionado