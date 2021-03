Con precios escandalosos, una cena en el restaurante de “Salt Bae” podría superar los miles de dólares

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El popular cocinero y restaurador turco, Nusret Gökçe, conocido en Internet como “Salt Bae”, recientemente abrió un nuevo restaurante Nusr-Et Steakhouse en Dallas este fin de semana pasado, y desde ya el lugar se ha viralizado en redes sociales por sus escandalosos precios.

El restaurante ha sido tema de conversación luego de que un usuario de Twitter publicará una imagen de su factura luego de cenar en el restaurante, y en el ticket, que fue de un total de $6,228.05 dólares, se puede apreciar que un simple refresco Sprite tenía un costo de $10 dólares, y una orden de papas fritas se vendía a $15 dólares.

This real? Because i dont wanna have this convo anymore Lol pic.twitter.com/oWgcekFBbF

— Stelly (@5_stelly) March 14, 2021