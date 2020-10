Con mis hijos no te metas, en serio ?

La ministra de la mujer ha dicho que constituye un reto reducir el embarazo en adolescentes en República Dominicana y tiene razón el asunto radica en que es un tema de responsabilidad dual donde Estado y sociedad deben de trabajar en conjunto en políticas públicas muchas veces impopulares pero que sin ellas estamos condenando a las niñas a la pobreza hasta varias generaciones después, porque lamentablemente eso es como dicen por ahí: se hereda y nadie puede dar lo que no tiene.

El 22% de las niñas y adolescentes entre 15 y 19 años están o han estado embarazadas incluso en más de una ocasión, como vemos no incluye las menores de esta edad y todos sabemos que son demasiadas, porque el que exista una ya es mucho y habla demasiado de la sociedad que somos.

El embarazo a temprana edad es la principal causa de deserción escolar, aumenta las probabilidades de riesgo de muerte por eclampsia, obstrucción en el parto, hemorragia o infección y el riesgo es hasta tres veces mayor que en las mujeres de mayor edad, también tiene efectos importantes sobre el estado de salud y sobrevivencia de sus hijos, tales como el bajo peso al nacer, la prematuridad, malformaciones o problemas en el desarrollo debido a aspectos de madurez fisica y emocional de la progenitora, también las deja vulnerables ante abusadores y las condena a la pobreza, pero claro estás niñas saben tanto de sexo o eso creemos que estan preparadas para ser madres sólo porque hace 100 años nuestras abuelas eran el equivalente de una gallina ponedora y así moría la mayoría a muy temprana edad o vivían avejentadas y marchitas pero “antes” todo era mejor.

Numerosos estudios indican que el negar el acceso a educación sexual, preservativos etc., Son de las causas principales para el fenómeno, sin embargo cada vez que sale el tema sectores religiosos y numerosas familias que no entienden que ellos no representan la generalidad de las familias dominicanas, salen a decir con mis hijos no te metas, pero resulta que no nos estamos metiendo y este es el resultado, nadie está mandando a nuestros hijos a tener sexo, pero ya lo están teniendo y a menos que le pongamos cinturones de castidad, la educación, formación y herramientas que les estamos proveyendo NO es suficiente y no está funcionando y mientras nuestros hospitales siguen llenos de niñas de 12 años y hasta menores de ahí aprendiendo a cuidar niños antes de dejar de jugar muñecas o videojuegos y miles están a merced de abusadores que se aprovechan de la necesidad de la menor y de la ignorancia de la familia de esta.

La educación influye y los números también lo indican solo el 11% de las niñas de clase alta sale embarazada el número aunque alto es menor y se debe a que a mayor poder adquisitivo mayor acceso a información, el 42.7 de las embarazadas no habían recibido ningún tipo o solo algún tipo de información y el 33.2 pertenece a la clase más pobre de la sociedad, en resumen pobreza, falta de educación, falta de conciencia de los padres y falta de pantalones del Estado se han convertido en un cocktail letal que nos coloca como el 5to país de la región con más embarazos en adolescentes.

Y si a eso le sumamos la negativa a eliminar el matrimonio infantil (yo agregaría el concubinato) le estamos diciendo a padres, abusadores y adolescentes que es posible seguir el mismo camino, dejar que sigan convirtiéndose en moneda de cambio y en muñecas inflables de muchos, para luego horrizarnos cuando aparecen niñas violadas, maltratadas o asesinadas o como el reciente caso de Yacairi (tenía 14 cuando se la “llevó” y el 27 hoy vemos el resultado, desfigurada de por vida) Fruto de padres irresponsables pero que cuando sumas te das cuenta que fueron niños/padres que sin conciencia dan lo único que tienen: NADA.

Está, esta sociedad preparada para dejar atavismos, fanatismos etc., Y entender que el mundo en el que vivimos ya no nos permite seguir con las mismas recetas de hace 50 años? Lo dudo a juzgar por las reacciones cada vez que tocamos el tema sumado a las teorías conspirativas de siempre.

Con mis hijos no te metas, pero si tú no cumples con tu parte porque no quieres o no puedes, alguien tiene que hacerlo, porque mientras tanto TODOS estamos pagando el precio.

Por Abril Peña