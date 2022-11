Con mensajes cristianos y de moral Raymond Pozo lanza libro en consulado de Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ En una exposición matizada por mensajes cristianos y de moral, el comediante dominicano Raymond Pozo, lanzó ayer martes su libro “¿Y ahora qué? ¿En broma o en serio?” en un exitoso evento en la sede del consulado dominicano, encabezado por el cónsul general Eligio Jáquez.

Pozo, quien estuvo acompañado por su par en escena, Miguel Céspedes, explicó que la motivación principal que tuvo para escribir el texto es enviar un mensaje positivo sobre la búsqueda de Dios y poner lo material en segundo plano.

“Yo, no tenía nada y ahora lo tengo todo, no solo por mi talento, sino también por la gracia de Dios”, señaló el comediante.

Aclaró que es cristiano pero no religioso en referencia a que no pertenece a ninguna secta. “Pienso que Dios es uno y todos tenemos el anhelo de encontrarlo, no importa por la religión que se derive siempre y cuando tratemos de hacer las cosas correctas y agradables a Dios”.

Alabó a la comunidad dominicana en el exterior, diciendo que mientras la pandemia atacaba al mundo y Nueva York era una de las ciudades más críticas, las remesas nunca faltaron en la República Dominicana, lo que ayudó a la estabilidad económica del país.

“Nosotros como dominicano nos sentimos exageradamente orgullosos y agradecidos de Dios por haber nacido en esa hermosa patria”, añadió Pozo.

El también actor de cine y televisión indicó que al lanzar su libro no solo pensó en las ventas y lo material porque si no, estaría contrario a lo que vive diciendo.

“No nos hace falta por su gracia, solamente quisimos dejarle a la juventud un legado. Muchas veces me preguntaban que porqué un libro si ahora nadie quiere leer, pudimos haber hecho un CD o en una memoria y regalarlo, pero quisimos hacer un libro porque tenemos que volver al principio, tenemos que volver al lo escrito está”, sostuvo.

“Tenemos que reconocer que lo que Jesús hizo fue hace dos mil años y hoy, está escrito, están las evidencias, las cosas que se escriben quedan para siempre”, expresó.

“Lo que quiero es cada juventud que tenga la oportunidad de leer este testimonio, sepa que sí, que los sueños se cumplen, que no importa donde uno haya nacido y no importa dónde esté”, agregó.

“Yo vengo de un campo muy pobre donde no existe posibilidad de que nadie saliera y Dios me bendijo, me sacó, me preparó, me lanzó, me dio gracia para que hoy yo pueda utilizar este micrófono, tener la atención de ustedes y decirles que no es mi gracia, sino su gracia”, señaló el comediante.

Pidió a los presentes que “si no van a leer el libro que no hace falta que lo compren porque no andamos detrás de nada comercial sino de dejar establecido algo”.

Criticó el que en el sistema educativo dominicano se haya eliminado el popular libro de Moral y Cívica que ayudó mucho a los estudiantes de su generación y que no sabe porqué lo quitaron.

“Pero este (su libro), viene siendo un Moral y Cívica y cada testimonio que hay ahí no fue algo que inventé. No fue algo que alguien lo inventó, sino que lo viví”, explicó agregando que cada uno que lo lea, se va a identificar con las historias y tener un momento muy oportuno para poder salir adelante y tener una vida de éxitos y estar en la palestra popular, en el medio artístico, político y económico “y en lo que ustedes quieran”.

Sugirió a los presentes “reconocer primero de donde vinimos, de dónde Dios nos sacó y lo que está sembrado en nuestros corazones”.

Dijo que “les puedo asegurar que hoy, que tengo más bendiciones económicas, amo más aquel tiempo cuando yo andaba descalzo y no tenía comida, no tenía zapatos pero estaba rodeado de una familia amorosa que enseñaron los valores del amor a la gente, no aprovechándote de las cosas sino poderles brindarles algo para que nuestra cosa le sea útil a la sociedad”.

Por su parte, el cónsul resaltó la figura de Raymond diciendo que le ha tocado conocer a varios artistas y hacer reír es una virtud, pero ha habido personalidades de ese género, que les han hecho más placentera a los dominicanos.

“Raymond Pozo ha derivado también en escritor, que es una tarea muy difícil que hace que cada día, uno sienta un gran orgullo y placer de ser dominicano”, dijo Jáquez.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de tener aquí, en la tarde de hoy un fruto genuino de tierra adentro, de la gente más humilde que ha nacido en territorio dominicano, que han cultivado su imaginación y han podido cultivar el gusto, la sonrisa, la explosión de risas de los más serios de la República Dominicana, hoy están con nosotros. Raymond y Miguel”, expresó el cónsul al presentar al autor del libro.

Luego del acto, Pozo firmó autógrafos a los que compraron el libro al módico precio de $20 dólares cada tomo, que ya está en Amazon Libros desde hace varios días.

El consulado reconoció a los dos comediantes con un pergamino entregado por el cónsul en el que se resalta las trayectorias de ambos y sus aportes al arte y la cultura de la República Dominicana.

El acto fue coordinado por Elías Barreras Corporán, director de relaciones públicas del consulado con la participación de la encarga de asuntos comunitarios, Ramona Almonte (Monín) y varios otros funcionarios de la sede.

La ceremonia estuvo a cargo de la comunicadora Josefina Capellán.

