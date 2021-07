Con lágrimas, Amelia Vega lamenta no haber dado gracias en vida a Johnny Ventura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA, GEORGIA.- A raíz del fallecimiento de la leyenda del merengue, Juan de Dios Ventura Soriano, conocido artísticamente como Johnny Ventura, “El Caballo Mayor”, la modelo dominicana Amelia Vega lamentó no haberle dado las gracias en vida por un gran gesto que tuvo con ella.

A través de sus historias de Instagram, la Miss Universo 2003, relató que el artista grabó con junto a ella “Tócame la tambora”, un tema de su primer disco y con el cual lo estaba recordando la semana pasada cuando pensaba agradecerle públicamente.

“No lo hice la semana pasada y me toca hacerlo hoy y él no lo va a ver porque realmente era a él que yo quería darle las gracias, pero, Johnny, dónde estés muchísimas gracias”, expresó Vega entre lágrimas y pidió a las personas que la siguen, no dejar de expresar en vida a las personas lo que sienten.

Asimismo, Vega contó que Ventura fue una de las primeras personas que le dio su apoyo en su carrera incluso antes de concursar en el Miss Universo.

Johnny Ventura falleció a los 81 años en la ciudad Santiago de los Caballeros, al norte del país, tras sufrir un infarto al corazón, según informaron fuentes médicas.

Los médicos del centro de salud aseguraron que Ventura fue declarado muerto a las 15.12 horas de este miércoles y que las causas del deceso fueron muerte súbita, probable infarto al miocardio, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica.

