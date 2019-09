Con la voluntad de Dios y la fuerza del pueblo Leonel ganará

Las primarias del próximo seis de octubre donde participarán los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) están al doblar de la esquina, como se dice en el argot popular.

En esa contienda electoral medirán fuerza los principales actores políticos de esos partidos en estos momentos, o sea, los Grandes Ligas. Por el PLD lo harán el expresidente Leonel Fernández y el representante danilista, Gonzalo Castillo, mientras que por el PRM lo harán el expresidente Hipólito Mejía y Luís Abinader.

En esos partidos políticos hay otros dirigentes que aspiran a la nominación presidencial en las primarias de octubre, pero por el momento no tienen esa relevancia y simpatía suficiente en las bases de sus partidos para salir airosos en esas elecciones.

Es innegable que el pleito en el PLD será entre el expresidente Fernández y el “delfín Castillo”, mientras que en el PRM estará centrado entre el “guapo de Curabo”, Hipólito Mejía y Luís Abinader. Los demás aspirantes son como se dice en la pelota criolla “pequeñas ligas” ni siquiera llegan a “triple A”.

A Leonel Fernández le ha tocado batirse contra Gonzalo Castillo, un monstruo engendrado por el presidente Danilo Medina y los recursos del Estado, prácticamente imbatible. Pero como decía el exgobernante en un artículo publicado en el prestigioso periódico Listín Diario “David venció a Goliat”.

Se recuerda que el flamante y poderoso exministro de Obras Públicas oficializó su precandidatura presidencial en el PLD a principios de agosto pasado, con el apoyo económico y político del presidente Medina y su equipo, provocando alarma en muchos sectores de la sociedad por la gran cantidad de recursos que se están utilizando a su favor.

Pero a pesar de todos esos recursos económicos y materiales que se han estado usando desde el gobierno a favor del “delfin Castillo”, son muy pocas las encuestas que lo dan como ganador de las primarias de octubre. De acuerdo a un documento que se filtró en las redes, no se sabe la procedencia, conteniendo muestras de la preferencia electoral en las distintas provincias y el Distrito Nacional, Leonel Fernández sale ganador con amplio margen casi en todas.

Debemos recordar que Gonzalo Castillo en su informe declaró a la Junta Central Electoral (JCE) aportes de RD$291 millones 544 mil y gastos de RD$269 millones 683 mil, en prácticamente en 45 días de la precampaña, lo que demuestra la cantidad de recursos que se han y se están invirtiendo con el único propósito de aplastar al expresidente Fernández.

Al parecer el danilismo está actuando con soberbia, odio y retaliación contra el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández y se olvidado que a partir del siete de octubre todos los peledeístas tienen que trabajar unidos con miras a las elecciones del 2020, dejando atrás los rencores y las heridas dejadas por el fragor de la lucha política.

No hay que ser mago ni tener una bola de cristal, para saber que el PLD dividido no desempeñará un buen papel en las elecciones del próximo año y mucho menos las ganará. Tanto los seguidores de Danilo como Leonel tienen que tener presentes que la unión hace la fuerza y en política no se resta sino que se suma.

Luego de la tempestad llega la calma y la dirigencia del PLD debe entender que las primarias no será un proceso de vida o muerte, sino una competencia democrática donde saldrá ganador el mejor, pero sin abusar del uso de los recursos del Estado ni tratar de avasallar al contrario como ocurre con Leonel.

Sin embargo creemos que a pesar de las adversidades, con la voluntad de Dios y la fuerza del pueblo el expresidente Fernández ganará arrolladoramente las primarias y se convertirá en el candidato presidencial del PLD para las elecciones de mayo del 2020 por su experiencia y capacidad en el manejo del Estado.

