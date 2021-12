Con la consigna “Fuera Comando Sur-EEUU del Puerto” organizaciones de izquierda preparan marcha en Manzanillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con la consigna “Fuera Comando Sur-EEUU del Puerto de Manzanillo” un grupo de partidos y organizaciones de la izquierda dominicana, preparan para el próximo domingo una marcha-piquete para rechazar, lo que según ellos, entienden son las pretensiones del Gobierno dominicano de entregar a la Armada y marines de los Estados Unidos los trabajos de rehabilitación y ampliación del estratégico Puerto de Manzanillo en la provincia de Montecristi.

Según un volante que se distribuye en toda la provincia Montecristi, la actividad está programada para realizarse a las diez de la mañana, estableciendo como punto de encuentro el letrero de bienvenida a Manzanillo, según establece el volante que se distribuye y es convocada por La Izquierda Revolucionaria -Mando, se puede leer.

Recientemente un grupo de partidos y organizaciones firmaron un comunicado donde establecen su rechazo con respecto a lo que entienden son esa pretensiones y estaba firmado por El Partido Comunista del Trabajo (PCT), los movimientos Popular Dominicano (MPD), Caamañista (MC), Rebelde (MR), Patria Para Todos y Todas, Izquierda Revolucionaria (IR), la Fuerza de la Revolución (FR), los frentes Amplio de Lucha Popular (Falpo), Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel), Agenda Solidaridad, Fuerza Boschista y el Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó”.

En el comunicado recuerdan “que la nación dominicana ha sido víctima de las ocupaciones e intentos de los Estados Unidos de Norteamérica por apoderarse de todo o parte del territorio nacional, así como de la siembra de bases militares”.

Establecen que “Los y las patriotas y revolucionarios dominicanos estamos ante el deber de rechazar la actitud violatoria del gobierno dominicano de conceder participación a la Armada Norteamericana en la readecuación del Puerto de Manzanillo, por representar un control militar directo que agrede aún más la soberanía nacional. Como siempre Estados Unidos intenta controlar territorios, aún más con la derrota sufrida en Afganistán, al igual que ocurrió en Siria y otros países”, expresan las entidades en el documento.

Llamaron a rechazar los objetivos del gobierno “entreguista” de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, de permitir una supuesta licitación y luego concesión del Puerto de Manzanillo, debido a que de permitirse que esa área estratégica sea ocupada, se estaría dando cabida a que esa parte del territorio se utilice no solo para dominar nuestra Patria; sino también para ejercer su hegemonía sobre todo El Caribe, Centro y Suramérica, y ampliar su plataforma de agresión contra naciones hermanas bloqueadas y hostilizadas como Cuba, Venezuela y Nicaragua y seguir ejecutando la ocupación que ejercen sobre Haití.

Consideran que los intentos de ceder al interés imperial el Puerto de Manzanillo no solo constituiría una violación a la Constitución Dominicana, la cual es clara en materia de No Injerencia en asuntos internos y externos de otros países, así como a la Carta de la ONU sobre el principio de No Intervención; sino también que estaríamos frente a una Traición por parte de los gobernantes de turno, los cuales se exponen a ser procesados por alta traición a la Patria.

Para las entidades, “esta acción entreguista de Luis Abinader es sumamente grave, luego de que el ministro de Defensa, Díaz Morfa, por orden presidencial pactara con el Comando Sur del Pentágono la «realización de acciones militares conjuntas» a nombre de una supuesta «defensa de la seguridad regional»; algo realmente infame en tanto compromete a las Fuerzas Armadas Dominicanas con las invasiones militares de EEUU a países hermanos en violación al Derecho Internacional”.

Llaman a todos los sectores patriotas y revolucionarios a desarrollar cuantas acciones de resistencia sean pertinentes a fin de evitar se concrete esta maniobra de entrega de nuestra débil soberanía nacional.

“La consigna básica debe consistir en Rechazo a todo tipo de concesión del Puerto de Manzanillo por su alto carácter de interés estratégico. Al mismo tiempo debe denunciarse la actitud antinacional del gobierno de Luis Abinader, quien está inclinado hacia todo lo que favorezca la dominación de los norteamericanos en el país y la región”, expresan las organizaciones en su documento.

