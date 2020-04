Con la ayuda de dios le ganaremos la batalla al coronavirus

Frente a la dura prueba por la que estamos pasando en los actuales momentos, con la presencia de una nueva pandemia como el coronavirus (Covid-19),que pone en juego nuestras vidas, tenemos seriamente que reflexionar, arrepentirnos de nuestros pecados, permanecer en oración permanente consultando a nuestro Dios, con lágrimas y clamores, adorándolo a Jehová en Espíritu y en Verdad, en lo más oculto de nuestro aposento, que es la única forma en que Él nos librara de esta terrible amenaza que se cierne sobre toda la raza humana.

Esta plaga está transformando nuestras vidas y privándonos de nuestras libertades públicas y de tránsito en todo el mundo, lo que también nos enferma psicológicamente a los envejecientes, que nos sentimos como si estuviéramos preso en la Penitenciaría Nacional de la Victoria o en cualquier otra cárcel de máxima seguridad.

Imagínense que pasara con los adultos mayores, ancianos y envejecientes que lamentablemente tenemos una situación de salud tan delicada, que padecemos de cáncer, los riñones, ventrículo izquierdo del corazón tapado, arteriosclerosis. Si nos arriesgamos para comprar las medicinas como sobreviviremos.

Muchos hogares hemos aprovechado el momento para formar un círculo de oración familiar en nuestras viviendas, en la búsqueda de que Jehová se apiade de nosotros y nos permita sobrevivir como sucedió en Nínive en los tiempos del profeta Jonás.

La oración fue el arma más efectiva de los profetas anteriores, ABRAHAN, ISACC, JOSE, DAVID, entre otros, cercanos a Jehová por el poder de la fe. En el Caso de David, en estos momentos los salmos 23, 37, 91 nos ayudan a acercarnos a Dios y recordarle nuestra salvación, siempre a través de su Hijo Amado, nuestro único y suficiente salvador Jesucristo.

SALMO 23: De David: Jehová es mi pastor; nada me faltara. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreara. Confortara mi alma; Me guiara por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle y sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morare por largos días.

El Salmo 37, evidencia hasta donde llega el amor de Dios para con nosotros; como nos protege y nos defiende en todas las circunstancias de nuestra vida: “No te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierva serán pronto cortados y como la hierba verde se secaran.

Confía en Jehová, y has el bien; y habitara en la tierra, y te apacentara de la verdad. Deléitate así mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en el te concederá las peticiones de tu corazón.

Encomienda a Jehová tu camino, y confía en el; y el hará Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera el. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo malo.

Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredaran la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo; observara su lugar, y no estará allí, pero los mansos heredaran la tierra y se recrearan con su abundancia de paz…..

El salmo 91 también es muy apropiado para la ocasión extraído de La Santa Biblia Edición de Promesas, Antigua Versión de Casiodoro de Reina, Revisada por Cipriano de Valera 1602.

La biblia dice que “es mejor ponernos en las manos de Dios que en las manos de los hombres”, por lo tanto, debemos permanecer en casa adorando a nuestro Dios en Espíritu y en Verdad, en tanto el ángel destructor hace su trabajo tres veces anteriores visto a nivel del mundo. La Palabra de Dios dice que Jehová es justo, pasara la prueba y El salvara a su pueblo. Bendiciones.

Autor: José Guerrero

Anuncios

Relacionado