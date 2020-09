(VIDEO) Con jonrones de Judge y Stanton Yankees se imponen con fortaleza sobre Indios

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- En una noche de debates, Aaron Judge, Gerrit Cole y los Yankees de Nueva York hicieron una declaración de apertura.

Shane Bieber no tuvo refutación.

Judge conectó un cuadrangular de dos carreras que marcó el tono en el cuarto lanzamiento de Bieber, Cole ponchó a 13 y los Yankees de Nueva York abrieron los playoffs de la Liga Americana con una contundente victoria por 12-3 sobre los Indios de Cleveland el martes.

Giancarlo Stanton conectó su jonrón en la novena entrada.

La crónica de AP indica que a solo unas millas de donde el presidente Donald Trump y el oponente de campaña Joe Biden presentaron sus casos a la nación en su debate presidencial, los Yankees hicieron que pareciera fácil darle el primer golpe a Bieber, quien fue el mejor lanzador del béisbol durante la temporada regular condensada, pero parecía promedio. en su debut en los playoffs.

Judge y el resto de los bateadores de Nueva York no se habían enfrentado a Bieber en 2020, pero estaban bien preparados y tomaron algunos cortes carnosos contra el as de 25 años, quien permitió máximos de la temporada en carreras (siete) y hits (nueve). en 4 2/3 entradas, su período más corto desde el 9 de junio de la temporada pasada contra los Yankees.

“Simplemente sentí que las decisiones de swing fueron realmente buenas”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Esa es la clave con Bieber. Si vas a tener una oportunidad contra él, debes tomar decisiones de swing de calidad y sentí que los muchachos lo hicieron durante toda la noche “.

