Con jazz y ritmos dominicanos, Fermín Ceballos es el puente cultural entre RD y New Orleans

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fermín Ceballos es un músico, productor y escritor dominicano que ha tejido una red de influencia, para promover con altura el arte, la cultura y la rica historia de República Dominicana.

Residiendo en New Orleans, Estados Unidos, Ceballos se ha erigido como un embajador de la música latina, que lleva consigo la esencia de su amada patria, trascendiendo las fronteras y conectando personas a través de la música y la cultura.

Pese a estar lejos de su tierra, este artista ha construido puentes y ha dejado una huella imborrable en la promoción del arte, ya que su enfoque no es solo destacar los ritmos del país o su gastronomía por sí solos, sino combinarlos con la historia.

Este sentimiento lo llevó a dar vida al Dominican Nola Festival, un encuentro cultural que surgió de la falta de elementos educativos e históricos en los festivales culturales convencionales.

“El Dominican Nola Festival fue una idea que tenía desde hace mucho tiempo, porque al ser músico y activista cultural aquí, yo he participado en decenas de actividades de diferentes culturas de diferentes países, pero nunca en esos festivales veía la parte educativa, la parte histórica, sólo veía la sonoridad de las bandas, las diferentes comidas”, detalló.

El artista fue entrevistado por Raymond Moreta y Rosi Urbaez en el programa “La Embajada” que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

New Orleans Jazz Museum

Producto del éxito rotundo que tuvo el Dominican Nola Festival, surgió una colaboración, tanto con el Consulado Dominicano en New Orleans como con el New Orleans Jazz Museum, para fortalecer lazos culturales.

“Hicimos un acuerdo tanto con el Consulado Dominicano como con el New Orleans Jazz Museum, que es una institución que se encarga de difundir y preservar el Jazz, pero sobre todo la música de New Orleans. Ahora mismo, la directora de relaciones exteriores, que tiene raíces hispanas y el nuevo director del museo están muy enamorados de diferentes culturas y ellos están haciendo muchos encuentros para crear lazos culturales entre el museo y esos países”, comentó.

En la actualidad Ceballos está sirviendo de asesor de la música latinoamericana para el New Orleans Jazz Museum y muy pronto volverá a República Dominicana como parte de una comisión que dará seguimiento a los acuerdos establecidos luego del Dominican Nola Festival.

“En el marco de esa visita que va a incluir un taller sobre la música de New Orleans y los tambores de jazz y africano, va a ir un gran músico de New Orleans a dar un taller en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a tener algunos talleres de gastronomía sobre una comida popular aquí en New Orleans y tenemos una agenda con diferentes instituciones y dentro de ella, haremos un concierto”, precisó.