Con éxito concluye el torneo de golf “Entre Palos y Puros by Mariano Abreu”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la exquisita champagne Luvienz se realizó un brindis con los ganadores del torneo de golf “Entre Palos y Puros by Mariano Abreu”, en el cual participaron 96 jugadores de diferentes países, los cuales jugaron en modalidad Stroke Play según su HDC de juego, en tres categorías y fueron premiados en los lugares del primero al quinto.

Los ganadores en la categoría A fueron:

Primer lugar: Amable Tolentino con un puntaje neto de 47 puntos, George O’Reilly con 46 en el segundo, Alejandro Espaillat con 43 en el tercero, Pedro Eduardo Vizcaino con 42 en el cuarto y Fernando Richiez con 40 en el quinto.

En la Categoría B, el primer lugar lo ganó Julio Virgil con un puntaje neto de 45, Andrés Terrero con 44 en el segundo, Amaury Moscoso con 40 en el tercero, Volker Schmid en el cuarto y Lenin Herrera con 38 en el quinto lugar.

En la Categoría C, el primer lugar lo ganó Billy Calderón con un puntaje neto de 43, José Luis Domínguez con 43 para el segundo, Francisco Cáceres con 42 para el tercero, Aquiles Bautista con 38 para el cuarto y Juan Miguel Ceballos con 38 para un quinto lugar.

Los mejor score bruto por categoría lo obtuvieron: Pedro Vizcaíno en la Categoría A, Ariel Mora en la Categoría B y Miguel Díaz en la Categoría C.

Por tener el mejor score bruto, Pedro Vizcaíno, recibio una botella de la exquisita Champagne Luvienz Caviar edition, una bebida elitista, resultado de profundos trabajos de investigación que han permitido obtener una extraordinaria experiencia sensorial, mezclando el Champán elaborado 100% con uvas Chardonnay, con un Caviar rigurosamente seleccionado por su experiencia y prestigio.

El evento social de entrega de premios estuvo amenizado por la agrupación KeWenaOnda quienes en el hoyo 19 pusieron la nota musical realizando un homenaje al Caballo Mayor Jhonny Ventura.

“Entre Palos Y Puros By Mariano Abreu” también estuvo matizado por las oportunidades de inversión en las producciones cinematográficas donde la empresa Joyadise y representantes de DGCINE explicaron en que consiste la ley de cine y el procedimiento que se utiliza para invertir en producciones cinematográficas locales .

El evento fue transmitido por El Nuevo Diario TV, SITV, Ruta 66, Festiva TV (para EE. UU.), Latina TV Internacional y Stándar Radio, Dajabón, ACTV Televisión, Hilando Fino Tv.

El torneo entre Palos y Puros By Mariano Abreu fue celebrado en el Metro Country Club y fue patrocinado por: PH Brothers, Nación Sushi, Atlántica Seguros, Luvienz, Presidente Sports, El Nuevo Diario, Imagen Publica Consulting, Soluciones Gráficas Romero, Calpo, Srixon, Come Back, La Residencia Del Paseo, Cabrera´s Cigars, Cairos, GE-tor, Si Tv, Cosg, Pontezuela Technology, Just Quality, Cayena, Secam, Clínica Conductual Volver, Rudilcia Supermarket, Luro Auto, Ozama Travel, Explosión FM, Adora N.C., Hilando Fino Tv, GR Gem Rentals, Torneos TP3 y el Restaurante Victoria By PorterHouse.

Este torneo fue organizado por: Imagen Publica Consulting y Torneos TP3 empresas dedicadas a la organización, visualización y posicionamiento de marcas, y estuvieron representadas por Mariano Abreu, José Luis Cova y Marcos Lamarche, respectivamente.-

