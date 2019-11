Con ese Lineup de ¨chongos¨ e´ pal sótano que va

Lo único que demuestran muchos de los que opinan y escriben sobre temas de política partidista en el país, es que les faltó pasar por la universidad de la militancia, perteneciendo a un organismo cualquiera de un partido organizado, ¨como los de antes¨, agarrar una bandera a pleno sol o desgañitarse la garganta vitoreando su candidato después de un largo viaje en autobús con sandwich y dieta para comer en el camino incluida.

Y es que mas de un mes después de la renuncia de un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, siguen hablando de una división catastrófica cuando lo que hubo fue un desprendimiento que causó gran expectativa porque se trataba del presidente de ese partido, pero que ha terminado en un ¨folloncito¨ donde hubo hasta que reciclar deserciones para mantener una ofensiva en medios de comunicación que ya realmente terminó.

Lo que queda de la llamada ¨crisis del PLD¨, es la reacción unitaria de la inmensa mayoría de ese partido, cuyos integrantes ante la posibilidad de ir a unas elecciones y perder la mayoría de sus espacios de poder, lo que ha hecho es reconstruirse rápidamente, llenar los pocos huecos que habían quedado abiertos con figuras nuevas y frescas y plantearse retomar los esquemas de organización que les han dado tanto resultado.

Del lado de los que se fueron, un grupito de renegados que en base a un lenguaje agresivo y ofensivo creyeron que los peledeístas iban a dejar ¨camino real por vereda¨, lo que estamos viendo es una alianza entre grupos tan minoritarios que algunos de ellos no llegan ni siquiera a la categoría de ¨pulgarcitos¨ de la política dominicana, y un sentimiento de frustración que va dejando en el camino a voceros y aliados ante la imposibilidad cierta de ser opción de poder en las próximas elecciones.

A esos analistas que nunca han buscado un voto en ninguna elección, debería llamarles la atención en como los ¨voceros¨ del FUPU han ido desapareciendo de la actualidad nacional, pues solo tenían vigencia por su relación con el principal partido político del país, que es al PLD, y ya fuera de esa organización se miden en la justa dimensión de su representación electoral, que es simplemente nula o muy disminuida.

¿Donde están los vocingleros que contrataban los motociclistas frente al congreso nacional?

¿Por donde andan los que echaban chispas delante de las cámaras de televisión en contra del actual gobierno, olvidándose de que ellos representaban también a quienes los eligieron en la boleta morada?

Pues desaparecidos, pues lo que existe alrededor del comprado Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) hoy convertido provisionalmente en FUPU, es una alianza de partidos sin representación política, rémoras acostumbradas a medrar adheridas a los grandes partidos políticos y espacios donde lo que priman son los apellidos familiares que solo subsisten por una ley electoral que protege a un grupo de vagos que ha hecho de la política su único medio de subsistencia.

¿Cual es el Line Up que presentará al ex presidente del PLD en las elecciones? (Si es que aprueban su candidatura que es el resultado del transfugismo y la arrogancia de quien nos acepta que a cualquier competencia se va a ganar y perder?

Pues el FUPU, que es un invento que se venía cocinando a medida de las mentes calenturientas que convencieron a quien lo preside hoy en día de que estaba por encima del PLD, partido político al que le debe todo lo que tiene como dirigente político del país.

¿Cuántos votos podrá sacar el FUPU? Unas siglas nuevas que pretende nutrirse del PLD y cuyo unido propósito, malsano, negativo e irracional, es detener la senda de progreso de la República Dominicana causando una desestabilización de su sistema social, económico y político.

Después del FUPU vienen tres partidos familiares heredados, como si fuera un solar, una casa o las acciones de una empresa: el Bloque Institucional Social Demócrata de Peña Guaba, la Fuerza Nacional Progresista de los Castillo y el Partido Quisqueyano Demócrata Crsitiano de los Wessin.

¿Son estos los cuarto bates del Lineup que llevará al ex presidente nueva vez al palacio nacional?

Si es en estos chongos donde se sostiene la esperanza de los que se fueron del PLD, y estas son las razones por las que algunos analistas se atreven a plantear que el partido de gobierno se dividió y esta gente será la que buscara los votos para ganar unas elecciones, permitanme reirme de tanta ignorancia política.

En todos los casos el nombre del expresidente no es mas que un preservativo para tratar de ganar espacios que nunca han sido obtenidos por estos grupos familiares, es mas, habría que hacer un análisis profundo para tratar de entender quien esta usando a quien.

¿Alguien tiene dudas de lo que quería Peña Guaba y su BIS?

Pues como partido ¨pulgarcito¨ o emergente que nunca ha tomado un turno al bate, su propósito al empujar con una ¿estrategia?, ¿de donde le ha salido a este ese adjetivo calificativo alguna vez?, era simplemente tratar de llegar con ese candidato a un 5% de la votación y tener las manos libres para darle ¨hoy fiesta y mañana gallo¨ a los millones de pesos que entrega la Junta Central Electoral a los partidos que obtienen mas de ese porcentaje en las elecciones.

Ya veremos que puede aportar a una candidatura un partido cuyo promedio de votos no sobrepasa los 35 mil en todo el país.

Ni hablar de la Fuerza de los Castillo o de los Vinchos (todo el respeto a Dr. Castillo), que ha sido enterrado por las acciones radicales de Vinicito, que primero lo sacó del gobierno cuando intentó manejar las relaciones internacionales de la República Dominicana sin haber sido electo como presidente, y posteriormente llevó a la ruina política a su hermano Pelegrín vendiéndole la idea de que podía con ese ¨pulgarcito¨ de partido llegar a la presidencia de la República en las elecciones del 2016.

El único objetivo que tiene Vinicio, y no lo va a lograr porque simplemente no tiene votos y los pueblos no votan por radicales, es agarrarse de la falda del saco del expresidente para ser candidato a senador de la capital, soñando de que se sentará en esa curul el 16 de agosto del año que viene, pues ¨sueña pilarín¨.

En cuando al PQDC y Elias Wessin, pues solo hay que contarle los votos que ha ido obteniendo elección tras elección el partido de ¨la mata de plátano¨, para darse cuenta que el invento de ser candidato a la presidencia en las elecciones pasadas le salió muy mal y ahora pretende reciclarse con la candidatura del que fuera presidente del PLD.

Ese partido no tiene estructura, no llegó a 20 mil votos en las elecciones pasadas y esta incapacitado para hacer algún aporte a un candidato que cada día se ve mas pequeño con miras a todas las elecciones que se realizarán el próximo año.

Ni hablar del PUN (Partido de la Unidad Nacional), obtuvo 5 mil votos en las elecciones es del 2016, llevó como candidata a una rubia ¨de cuyo nombre no quiero acordarme¨ (no lo recuerdo), y solo son unas siglas que sobreviven por la obra y gracia de algún regidor en cualquier pequeña alcaldía de algún lugar remoto del país.

¿Es el partido del disparo (PUM) el que hará la diferencia para ganar las próximas elecciones?….que chiste y pena me da su caso profesor.

Y por ultimo el partido del gallero, pobre reformismo, en las manos de quienes solo tienen la intención de usar el nombre de quien fuera presidente del PLD para llegar al 5% de los votos nacionales y seguir cobrando la suma millonaria que se le entrega todos los meses, para beneficio de los que juegan en el coliseo gallístico Santo Domingo

¡Que aliados se buscó el profesor!

¿Será posible obtener algún resultado en manos de uno de los políticos mas desacreditados que tiene la República Dominicana? Pues el silencio que arropa la alianza del FUPU con el PRSC lo dice todo, las fotos están ahí: cambiar los brazos de Joaquín Balaguer y Juan Bosch por los de ¨el gallero tramposo¨ y el ex senador acusado de desfalco en el INDRHI en el gobierno del propio expresidente, da una idea de la necesidad que tienen algunos de tomarse una pildorita de ¨ubicatex¨.

Ese es el lineup de ¨chongos¨ que presenta quien salió de un partido grande y en el poder, hacia una aventura donde solo habla de fraude y algoritmos, sin dudas que este equipo esta mas que destinado al sótano en las próximas elecciones.

Digo, si es que aceptan que jueguen.

Por Humberto Salazar

Anuncios

Relacionado