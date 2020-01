Esta semana inició con un acontecimiento bastante impactante y desconsolador que conmovió a no solo un grupo de fanáticos sino a un grupo de personas que sienten, que respiran empatía, a un grupo de padres y de madres que entienden el valor de la familia, a un grupo de jóvenes y niños que sueñan con llegar hasta viejitos con sus seres queridos, a un grupo de personas que conocen lo que es el dolor y la impotencia al mismo tiempo, a un grupo de personas que tienen corazón.

A veces no entendemos las situaciones que atravesamos o las que vemos pasar en el mundo y nos enfocamos en preguntas parecidas a estas: ¿Por qué le paso esa tragedia a esa familia si siempre hacían el bien?, ¿Por qué a ella y no a él?,¿Por qué tuvo que suceder eso si era un ser humano íntegro y lleno de Dios?, ¿Por qué me tocan estas batallas?

Nos pudiésemos pasar todo el día elaborando preguntas de este tipo y sé que como a mí, a ti también te ha pasado, que queremos encontrar respuestas, pero las dudas siempre salen a flote.

No te puedo decir que tengo todas las respuestas que andas buscando, pero si puedo decirte que éstas llegarán cuando estemos preparados, que quizás catalogamos algo de injusto por no saber el final de la película, pero aunque nos cueste, muchas veces hay que esperar ver el desenlace de la historia. Cuando llegan esas dudas incontrolables, le digo a mi mente y a mi espíritu que Dios tiene el control y en las noches él siempre me corrige diciendo: Karla, vuelve y hazme esas preguntas, pero cambia el por qué con un para qué. Ahí las preguntas toman otro sentido y me devuelven esa esperanza que como seres humanos perdemos sin darnos cuenta.

Les comparto estas reflexiones que con el tiempo he confirmado y con el tiempo me han hecho madurar espiritualmente y profesionalmente:

Con el tiempo te das cuenta que cuando eres joven, pasas por alto todas las bendiciones que viven contigo.

Con el tiempo te das cuenta que es mejor una lista de tareas que una lista de deseos.

Aprendemos que siempre existe algo bueno en cada persona y casi todo el mundo tiene algo en importante que decir.

Con el tiempo entendemos que buenos resultados económicos no sustituyen lo lindo de compartir en familia ni tampoco esas llamadas de tu padre o madre donde te expresan su preocupación por que es tarde y no has llegado a casa.

Con el tiempo te das cuenta que disculpar lo hace cualquiera, pero perdonar es solo de almas grandes.

Con el tiempo aprendemos que las palabras dichas en un momento de ira pueden herirte toda una vida.

Y también entendemos que los verdaderos amigos son contados, y si no los valoramos nos veremos rodeados sólo de amistades falsas.

Aprendemos que es de valientes pedir ayuda y que oren por nosotros.

Con el tiempo nos damos cuenta que cada momento es irrepetible, que somos bendecidos por el hecho de que Dios abre nuestros ojos cada mañana, que estamos de paso en esta tierra y lo eterno nos espera. Pero, sobre todo, con el tiempo confirmamos que no importa título ni dinero sino cuantas personas viven mejor porque en algún momento de la vida le entregaste tu corazón.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

