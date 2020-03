Con el agua al cuello

23:40 hrs. Me encuentro sentada en la terraza de mi casa, encantada por el melódico “cri-cri” al unísono de los grillos e iluminada por las estrellas. Con la vista en dirección a la luna y el cabello despeinado por la brisa, espero una respuesta… probablemente inexistente ante el paralelismo de las acciones crueles del hombre y sus dolorosos efectos. “¿Hasta cuándo?”. Nos encontramos sumergidos en la más reciente catástrofe humanitaria, desvanecidos en un abismo de incertidumbre entre el origen y el fin de la misma.

Nuestra fragilidad como especie humana y dependencia el uno del otro han sido puestos a prueba una vez más.

Y por primera vez estamos todos con la espalda contra el muro y las manos en la cabeza, independientemente de nuestras circunstancias individuales, porque hoy estamos todos sujetos a una misma y única realidad.

Conforme transcurren los años y voy creando consciencia, me aterra la falta de sensibilidad humana. “¿Hasta cuándo?”. Por la indiferencia, apatía e irresponsabilidad del hombre hacia el prójimo y sus iguales estamos contrarreloj, alimentados por la ambición de los intereses económicos como sumo imperativo.

Esto se traduce en muertes a destiempo, extinción de especies, surgimiento de virus mortales, desacuerdos que tienen a las guerras como norte, discriminación y segregación y la lista continúa. Nuestras acciones son tan contradictorias: pedimos misericordia al Señor por los afectados, pero maldecimos; lloramos ante noticias turbadoras, pero nos reímos de ellas una vez vueltas memes; somos voluntarios en la comunidad, pero en el aula hacemos bullying; nos lamentamos del sistema, pero aceptamos con beneplácito dinero prohibido, y así nos quejamos…

Actualmente, más de ochocientos millones de niños no pueden asistir a sus escuelas, posiblemente veinticinco millones de personas pierdan sus empleos, quinientas mil han sido las vidas perdidas y, por primera vez en dieciocho años, estoy en aislamiento total. “¿Hasta cuándo?” Esta vez el tiempo parece haberse detenido por compasión. Ahora la polución desciende y los animales se regocijan, los cuerpos de agua se tornan cristalinos y el aire se purifica.

Hoy más que nunca es el momento propicio para la unión de naciones, apartada de los rencores infundidos en el pasado por un determinado grupo. Es tiempo de abrir un nuevo camino, de estrechar nuevos lazos, de ofrecer una mano amiga, de estudiar el interior de cada uno de nosotros y deshacernos de cualquier piedra de tropiezo que pudiera permitir el retorno de un escenario similar, de estar agradecidos de la vida y valorar lo que poseemos, pero, sobre todo, de respetar las leyes del universo y entender que más allá del ser humano reina una fuerza espiritual superior, porque como dijo el grande escritor Gabriel García Márquez: “Se había aprendido a vivir con el miedo de lo que sucedía, pero no a vivir con la incertidumbre de lo que podía suceder”.

Ojalá sea el tiempo que nos calme y no la armas; ojalá sea el tiempo que nos ceda la oportunidad de valorar y no el hambre; ojalá sea el tiempo en darnos empatía y no el sufrimiento; ojalá sea el tiempo en hacernos arrepentir y no el miedo; ojalá sea el tiempo en enseñarnos y no la muerte. “¿Hasta cuándo?”. Ante todas las cosas, y si afortunadamente logramos nuestro objetivo, ojalá sea el tiempo mismo en perdonar nuestra demora.

Por Isabella Guglielmetti

Anuncios

Relacionado