Con baile folklórico y algarabía inauguran Teleférico de Los Alcarrizos, “el más moderno del mundo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A ritmo de música típica, baile, con algarabía y ciudadanos pidiendo cuatro años más, fue inaugurado este lunes el Teleférico de Los Alcarrizos, obra iniciada en febrero de 2021 con una inversión total RD$6,697,930,464.54.

El presidente Luis Abinader aseguró que la obra fue construida en tiempo récord, resaltó que esta segunda línea del Teleférico es considerada la más moderna del mundo y anunció que durante este mes de mayo, esa línea brindará servicio gratuito.

«Esta obra es considerada la más moderna del mundo en su naturaleza, es el primer sistema urbano mono cable, que alcanza una capacidad de 4,500 pasajeros por horas y por sentidos y el más rápido del mundo, con una velocidad de 25 kilómetros por hora», dijo el mandatario, al dirigirse a los presentes.

Asimismo, aseguró que «esta obra es la muestra de que el Gobierno sabe cuáles son las necesidades de los dominicanos».

Horarios

El Teleférico estará dando servicio gratuito de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.; los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; y los domingos y días feriados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Destacar que a partir del 30 de este mes de mayo iniciará la operación comercial en horario de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Entrará en vigor por una tarifa de RD$35, que incluirá además, los autobuses identificados de la OMSA y el servicio de la Línea 1C del Metro cuando esté lista y conecte con la estación uno de Teleférico en la entrada de Los Alcarrizos, ahorrándole hasta el 35 % de sus recursos diarios, lo que según Jhael Isa, director de la Oficina de Proyectos Especiales de Movilidad Urbana e Interurbana de la Presidencia, equivale al 20 % de la canasta familiar.

Recarga

Los usuarios pueden utilizar las tarjetas de pago utilizadas en el Metro, además de las tarjetas de créditos y débito que utilicen la tecnología EMV (pago Wells o pago sin contacto).

Para recargar, hay distintas modalidades que van desde las recargas comunes en las estafetas de boleterías presentes en las estaciones. Más adelante, según informaron, se incorporarán los sistemas de pagos de billeteras digitales existentes como PagaTodo, CSQ, Disashop, Billet dele BHD, Mio del Banreservas.

Instruye entregar tarjetas para que viajes de estudiantes sean gratis

El jefe de Estado instruyó a Jhael Isa, director de la Oficina de Proyectos Especiales de Movilidad Urbana e Interurbana de la Presidencia, coordinar con el Ministerio de Educación (Minerd,) para que a todos los estudiantes de centros educativos de Los Alcarrizos tengan una tarjeta de transporte y puedan viajar gratuitamente a sus escuelas, todos los días

También, le instruyó a hacer los ajustes de lugar, para que la tarifa integrada de 35 pesos del teleférico y autobús se extienda a otros corredores de la OMSA.

Recorrido

El mandatario hizo un recorrido por cada una de las estaciones, donde se hizo acompañar de varios ciudadanos con quienes conversó sobre el impacto de la obra en ese municipio y les aseguró que pese a la obra “el transporte interno” no se verá afectado.

“Esto es un ganar-ganar y va a aumentar la cantidad de pasajeros, por eso, el transporte interno no se va a afectar, es que hay mucha gente (…) no se va a afectar”, aseguró el gobernante.

Explicó que al Teleférico se unirá la OMSA, la cual tendrá una ruta especial.

“Con la OMSA, que se va a conectar también y va a tener una ruta especial, y cuando venga el tren ahí es que la cosa entonces será, porque ya con el tren se van a incluir a Pantoja, Villa Linda, bueno y la gente de Pedro Brand”, sostuvo.

Otros funcionarios

Joel Santos, ministro de la Presidencia, se refirió al impacto social y económico de esta obra, la cual beneficia a más de 400, 000 personas, reduciéndoles por lo menos media hora, el trayecto.

En tanto, Isa señaló que por su naturaleza, «este es el primer sistema urbano mono cable que alcanza una capacidad de 4,500 pasajeros por hora por sentido, y el más rápido de todos, por sus 7 metros sobre segundo, que equivalen a 25 kilómetros por hora, gracias a la mayor potencia de motor y al mayor diámetro de cable. Lo que le permitirá hacer el recorrido de 4.20 kilómetros entre la primera y la última estación en apenas 15 minutos”.

