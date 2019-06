Con apoyo dirigente del PLD en Nueva Inglaterra Claudio Pérez lanza candidatura a diputado en ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El emblemático dirigente del PLD en Nueva Inglaterra, lanzó su candidatura a diputado en ultramar, en un masivo acto de apoyo celebrado en un restaurante de Lawrence, con la asistencia de la cónsul general en Boston, Carmen Milagros Almonte, reconocidos líderes del partido en la región, representantes de la sociedad civil, activistas comunitarios y partidos aliados.

La actividad, se inició con una invocación religiosa y el aspirante fue presentado por la activista comunitaria y vicecónsul en Boston y Ana Gratereaux, miembra del Comité Central del PLD, quien resaltó la trayectoria y los valores que representa Pérez, diciendo que de ser electo, él no se desaparecerá de las comunidades que lo apoyan y votarán por su candidatura, como es el caso de los tres legisladores actuales, que nadie los conoce en persona, porque no visitan ni contactan a los dominicanos en los estados de la circunscripción #1.

Gratereaux, pidió a los presentes, mantenerse firmes en su apoyo a Pérez, en la seguridad que no los defraudará, ya que su amplia trayectoria tanto en la comunidad, como en el PLD, lo sitúan como un dirigente serio, responsable y transparente.

“Les aseguro que Claudio, nunca les dará la espalda”, dijo Gratereaux, preguntando a los presentes si habían visto por la región de Nueva Inglaterra, a alguno de los tres legisladores de ultramar.

Pérez, nativo de Jimaní, en el sur profundo de la República Dominicana, esbozó su propuesta electoral, prometiendo ejercer una representación legislativa en ultramar, que responda genuinamente a las necesidades de la comunidad dominicana en el exterior, legislando para su beneficio global.

Dijo que su lanzamiento, va a marcar y marcará un antes y un después en cuanto a la forma de hacer campaña política y en la forma, resultados, entrega, compromiso con la comunidad, honestidad y desempeño en una función pública de tanta responsabilidad como es la de diputado de ultramar.

“Este lanzamiento de campaña, a una posición tan delicada y necesaria como es la diputación de ultra mar, debe ser desempeñada con el compromiso de servir y servirle a toda esta comunidad dominicana, que se encuentra fuera de su lar querido, para que tenga la oportunidad de tener un verdadero representante en el Congreso Nacional dominicano, un diputado que se encargue de plantear las más perentorias necesidades de nuestra comunidad y que juntos busquemos las ayudas necesarias, ya sean éstas legales o materiales, para beneficiar a todos los dominicanos de aquí, como a los dominicanos que están allá, que son nuestros familiares, amigos y allegados o relacionados, y los que siempre esperan de nosotros la mano amiga, esa ayuda necesaria que nosotros siempre les ofrecemos”, prometió el aspirante.

“Ingresé al Partido de la Liberación Dominicana, y desde que lo hice, asumí la política como una vía de servicios, traje a las posiciones donde me ha tocado servir, mi experiencia, mi entrega comunitaria y la responsabilidad atinente a mi condición dominicana. He servido desde el desfile dominicano de Boston, al de Lawrence, militando en Fundoarcu y donde las circunstancias lo han exigido, he dicho presente. Pienso y tengo la firme convicción, que la historia me llama para asumir la defensa y propiciar el crecimiento en todos los aspectos de nuestra comunidad”, reseñó Pérez.

“Hoy tenemos diputados de ultramar que prácticamente no los conocemos pero es tiempo, óigase bien, es tiempo ya, de que Nueva Inglaterra se deje sentir y que tengamos un verdadero representante de esta pujante comunidad, asumo el compromiso”, dijo.

“Venimos con una nueva actitud, con programas relevantes de ayuda, con nuevos bríos, con amor, con entrega, venimos de la mano con nuestra comunidad, y con la ayuda de ustedes, vamos a hacer desde el congreso, la voz de todos, la voz de los que no tienen voz, la voz del pueblo”, precisó Pérez.

Pidió el voto y la confianza de los dominicanos y dominicanas, añadiendo que también solicita la entrega a su proyecto.

“Pido que trabajes junto a mi por nuestra comunidad, pero sobre todo, te pido que camines junto a mí, casa por casa, calle por calle, callejón por callejón avenida por avenida y llevemos el mensaje de trabajo, esperanza y unidad de toda nuestra comunidad”, expresó.

También ofreció asumir el compromiso de servirle, trabajar y representar dignamente a la comunidad.

“Los invito a entrar junto a mí en el año 2020 a la Cámara de Diputados y ocupar una curul donde todos ustedes, estén verdaderamente representados”, añadió.

“Yo, asumo el compromiso solemne de ser diputado de ultramar por el bien de nuestra comunidad”, dijo.

El acto se celebró en el Restaurante y Bar César y como maestro de la ceremonia actuó el doctor Milciades Figuereo, mientras la invocación religiosa fue hecha por el ministro José Aponte.

La bienvenida fue dada por la vicecónsul Yenny Mercedes.

Entre los invitados especiales, estuvieron su esposa Rufina Aponte, los vicecónsules Domingo Mejía y Víctor Rodríguez y el activista Enrique Familia.

Una gran comitiva que representó a Jimaní. Para apoyar su candidatura y representaciones de las ciudades de Lawrence, Boston, Lynn, Nashua, Dery, Manchester (New Hampshire), Providence (Rhode Island) y Lowell, también estuvo presente en el acto.

Los oficiales electos Marcos Devers, representante estatal de Lawrence, el concejal Bryan Peña, las concejalas Ana Levis y Estela Reyes, de Lawrence, se unieron al lanzamiento.

Activistas y empresarios

Pérez, que es el primer dirigente peledeísta de Nueva Inglaterra, que lanza la candidatura a diputado en ultramar, dijo que sus aspiraciones son respaldadas por danilistas y leonelistas.

Anuncios

Relacionado