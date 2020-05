Con advertencia de la oposición de no aprobar más prórroga, CD extiende solo 15 días estado emergencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves prorrogar por 15 días más el estado de emergencia declarado por el coronavirus y no por 25 como decidieron los senadores tras acoger una solicitud del presidente de la República, Danilo Medina.

De esta manera, la moción volverá al Senado, que se reunirá mañana.

Los diputados del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados defendieron la petición de Medina, pero los opositores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la Fuerza del Pueblo (FP) favorecieron solo 15 días argumentado que el Gobierno ha usado el estado de emergencia para beneficiar al candidato de la formación gobernante, Gonzalo Castillo.

No obstante, el vocero de los congresistas de PRM, Alfredo Pacheco, advirtió de que después de esta prórroga no se aprobará otra vez, ya que con esta serían tres y el Gobierno, según sus declaraciones, no ha hecho lo suficiente para detener la propagación del virus.

El estado de emergencia entró en vigor el 19 de marzo y ha recibido dos prórrogas, la última de las cuales vence el 17 de mayo.

Varios diputados, al igual como lo expresado ayer por diferentes senadores, se mostraron partidarios de que el toque de queda, que rige de 5 de la tarde a 6 de la mañana, comience a partir de las 7 de la noche.

Medina solicitó el martes al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia por 25 días contando a partir del 18 de mayo para preparar el levantamiento “gradual” de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

En una carta remitida al Legislativo, el mandatario subraya que su solicitud se produce mientras el país se prepara “para una desescalada gradual y cuidadosa de las restricciones impuestas a una gran parte de las actividades económicas del país”.

Un total de 11,320 personas han contraído la enfermedad en el país, de las que han fallecido 422, según las últimas cifras oficiales.

