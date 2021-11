Con 40 atletas inicia este viernes Circuito Latinoamericano de GO/Weiqi

Comparte esta noticia

EL NUEVOO DIARIO, SANTO DOMINGO-. Con la participación de 40 atletas se dejará inaugurado el primer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi, evento que marcará el inicio de una nueva era en la práctica de este deporte de salón en el país teniendo como escenario el colegio del Codia en la zona colonial, comenzando a las 3 de la tarde de este viernes 12.

La Asociación Dominicana de GO en colaboración con la Asociación China de Weiqi, Little Fox Weiqi, Quzhou Lanke Cultura Industry Development Co. LTD y la Federación Iberoamericana de GO, organizan por primera vez un evento Latinoamericano que incluye eventos en República Dominicana, Argentina, Colombia, México y Cuba

Los ganadores de cada país se enfrentarán en una súper ronda virtual para buscar el campeón del continente, entre los participantes de dominicana vienen atletas de distintas provincias en donde la práctica del GO se ha ido incrementando en distintas edades. Viernes y sábado se estarán jugando las rondas eliminatorias y la gran final que podrá ser seguida a través de las redes sociales de RD Gofederado.

Generoso Arístides Ledesma Méndez, junto a Pascal Núñez, entre otros pilares de la modalidad, recibirán el apoyo cultural de las embajada de China y Japón en el país así como el ministro de relaciones exteriores, varios congresistas y otras personalidades en distintas áreas.

El GO es muy popular en Asia Oriental, pero también ha ganado cierta popularidad en otras partes del mundo. La Federación Internacional de Go cuenta con 74 países miembros y la República Dominicana tiene el objetivo de pertenecer y ser reconocido como país miembro.

Este es el primer gran compromiso de carácter internacional en donde los jugadores dominicanos tendrán la oportunidad de demostrar su nivel, jugando uno contra uno, avanzando en las rondas por eliminatorias directas y tener una gran final para pasar al campeonato intercontinental.

Relacionado