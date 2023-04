Comunitarios demandan diversas obras en el distrito municipal Chirino, Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- A pesar de que la calle principal del distrito municipal Chirino en la provincia de Monte Plata lleva más de un 90 % de ejecución, comunitarios demandaron este miércoles el arreglo de caminos vecinales, la no depredación de las zonas protegidas, la no invasión de terrenos, la preparación de la tierra para la siembra y la puesta de policías acostados en las calles, para evitar accidentes de tránsito.

Favio Soriano, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, quien agradeció al presidente Luis Abinader la carretera de Chirino, se quejó del estado deplorable en que se encuentran las comunidades de Jobo Grande, La Altagracia, El Talado, El Fundo, San José, Cruz Verde, y otras comunidades, que asegura están intransitables.

Los comunitarios señalaron que esas comunidades no tienen un metro de aceras y contenes, y que los niños llegan sucio de lodo y polvo a las escuelas, lugar donde deben acudir diariamente en busca del pan de la enseñanza.

También se quejaron de la invasión de terrenos que supuestamente ocurre en esa demarcación, afirmando que, a pesar de ser productores de yuca, auyama, maíz, chinola, piña y otros rubros, no tienen donde sembrar, viéndose en la obligación de comprar alimentos a guaguas que se trasladan de Santo Domingo al campo, a vender aquello que ellos desean producir.

«Que no nos den el pez que nos ayuden a pescar», expresó José Antonio Adon, al indicar que viven en una tierra productiva pero no pueden sembrar, porque no cuentan con recursos para la preparación del cultivo.

Los comunitarios también demandan la construcción de policías acostados en lugares que consideran representan un peligro para los transeúntes, especialmente en niños que diariamente se dirigen a centros educativos.

«Nos preocupa los policías acostados…nos quieren poner unos reductores y nosotros no aceptamos reductores. Nosotros queremos policías acostados en las escuelas, la iglesia y la policía. Aquí andan unos motorista en una goma que los niños no pueden salir a las calles, queremos policías acostados nada de reductores», expresó Celeste Segura.

José Ramírez del Rosario, líder comunitario, manifestó que jefes anteriores de medio ambiente se han adueñado de los terrenos, en su mayoría militares y personas que han llegado de Santo Domingo hasta Chirino.

Dijo que hay un coronel de nombre Esteban García, que supuestamente ha cometido abusos con algunas personas de la zona, y que alegadamente le ha roto una empalizada para que sus animales coman, sin que la justicia haga nada.

Los líderes comunitarios se mantienen con la esperanza de que sus reclamos sean escuchados por el presidente Luis Abinader y el alcalde de ese distrito municipal, Balbarin Pimentel, para que estas comunidades puedan tener un avance de desarrollo como siempre han esperado.

